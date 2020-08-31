Труп человека нашли между станциями «Шушары» и «Дунайская» в Санкт-Петербурге

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Утро понедельника 31 августа подкинуло петербуржцам, живущим во Фрунзенском районе, неприятный сюрприз: внезапно оказались закрытыми сразу три станции метро на фиолетовой ветке: «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы». И хотя движение восстановили сравнительно быстро, разбираться с инцидентом, который привел к его остановке, будут еще долго – причем не только сотрудники метрополитена, но и правоохранительные органы.

- На перегоне между станциями «Шушары» и «Дунайская» был обнаружен труп, - сообщили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». – Остановка движения была связана со следственными действиями – на месте работала оперативная группа.

По предварительной информации, тело заметил машинист одного из поездов. О возрасте, личности и мотивах погибшего пока ничего не сообщается – в пресс-службе уточнили лишь, что это точно был не сотрудник метрополитена, а человек, проникший в подземку извне. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии. Движение по Фрунзенскому радиусу восстановлено, поезда следуют без задержке.

Напомним: это уже не первый жуткий случай, связанный со смертью людей в петербургском метро, за последние месяцы. Так, в середине августа под колесами поезда погибла 16-летняя студентка Педагогического колледжа. А в конце июня на рельсы свалился пожилой мужчина - инвалид по зрению.