«Цены - космос! Манго - 1200 рублей за штуку»: Как мы покупали продукты на Полюстровском рынке и чуть не разорились

Товар выложен на прилавках красиво и презентабельно Фото: Олег ЗОЛОТО

И вновь «Комсомолка» рассказывает о петербургских рынках и о том, сколько денег положить в кошелек, прежде, чем идти затариваться продуктами. На этот раз мы побывали на Полюстровском рынке в Калининском районе. Не обошлось без приключений. Несмотря на то, что в той части, где продают фрукты и овощи, с виду все прилично и чисто, сотрудники администрации и охрана почему-то не шибко обрадовались журналистам и настойчиво запрещали снимать. Однако порядок цен и качество товаров мы все же проверить успели. И даже оценили милосердие и креатив некоторых продавцов.

«Идите к начальнику!»

Полюстровский рынок, пожалуй, прослыл самым неоднозначным из тех, где мы уже побывали. И дело не только в космических ценах. Когда мы только подошли к первому прилавку, с нами общались довольно приветливо. Ну или пытались делать вид, что рады нас видеть.

- Смотрите, вот картошка – от 30 до 50 рублей за килограмм, а это морковь – за 35, - рассказывает про свой товар радушная на первый взгляд женщина. – А почему вы к нам пришли? Идите лучше в середину, там дешевле, там и снимайте.

- Но у вас же все свежее, качественное? – уточняю я.

Продавцы за качество товара ручаются Фото: Олег ЗОЛОТО

- Конечно, всё лаборатория проверяет, и если что-то не так – выкидывает, - подхватывает крепкий мужчина средних лет – владелец точки. Как только мы ушли, женщина резво начала закрывать часть товаров тканью, и когда мы вернулись поинтересоваться, все ли в порядке, всё ее радушие куда испарилось.

- Вы что здесь делаете?! Уходите отсюда! Не надо меня снимать! Идите к начальнику! – не унималась она, пытаясь вырвать у нас аппаратуру. Ну что ж, к начальнику так к начальнику.

- Почему вы не даете снимать, если у вас все в порядке?

В продаже - ягода, фрукты, овощи, грибы, зелень. Есть и экзотические продукты: инжир, гранат и тайский манго Фото: Олег ЗОЛОТО

- Надо документ направить. А то возьмет кто-то ваши съемки и нас очернит, - отвечает он фразой, с которой, очевидно, давно сроднился. – У нас тут даже «Улицы разбитых фонарей» снимали, между прочим! Так что у нас все в порядке, только надо бумажку.

На вопрос о том, как же бумажка спасет наши съемки от воровства, он просто покачал головой.

«Отдадим по закупочной!»

После долгих переговоров по рынку с нами ходил охранник. Прогуливаясь вдоль рядов под «строгим» надзором, мы заметили, что товар выглядит свежим и зрелым, но на нем редко встречаются ценники, зато часто – весьма забавные подписи. «Груша тает во рту», «очень-очень вкусный картофель», «Елизавета свежая, супер», - и такое на каждом прилавке. Но особенно отличился один – здесь не только много милых, зазывающих подписей, но сделаны они каллиграфическим почерком.

- Мои покупатели сразу его узнают, - улыбается продавец Елена Зафарова. – Я хозяйка этой точки и занимаюсь этим уже 30 лет. Я сама себе командир, вот и пишу, как мне хочется. И ведь не вру! Груша действительно тает во рту.

Милые надписи выглядят куда притягательнее, чем табличка с ценой Фото: Олег ЗОЛОТО

А купить такую грушу можно за 250 рублей. Правда, это цена начальная, и, как на любом уважающем себя рынке, сбить ее можно, торгуясь. Стартовая стоимость помидоров здесь около 200 рулей за килограмм, огурцов – 150 рублей, болгарских перцев – тех, что зеленого цвета, - 100. Как поясняют продавцы, пока еще эти овощи не подорожали, ведь сезон только-только подходит к концу.

- Я постоянно хожу сюда. Цены устраивают. Ведь платим за качественный товар, - говорит одна из покупательниц, резво накладывая сливу в пакет (она, кстати, стоит 150 рублей). – Продавцы хорошие, что говорю им, то и делают! Вот можно самой продукты набирать.

Фрукты и овощи можно набирать самим Фото: Олег ЗОЛОТО

За арбузы на Полюстровском рынке просят 35 рублей за килограмм, а за дыни – 80. А на винограде - редкий случай! - красуется ценник «200 р». Есть также персики и нектарины.

- Вот смотри, вай, какой красивый, - распыляется продавец явно из приезжих. – Персик обычный, плоский, нектарин купи, очень вкусный! 300 рублей всего! А тебе за 250 отдам. Да даже за 200!

- Вот вы спрашиваете, чего мы ценники не пишем. Это рынок, а не магазин, - подключается его «коллега». – Поставлю я сейчас цену, а мимо бабушка пройдет, увидит, что ей дорого, и не купит. А если не увидит, то я и по закупочной отдать могу! Мы же видим людей, у кого-то денег мало… Мы ж тоже люди.

Полюстровский рынок находится в Калининском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

Тайское манго и петрушка из Пскова

И если черешни, за которой так охотились петербуржцы летом, на прилавках уже не встретишь, то экзотические фрукты найти можно. Инжир стоит 100 рублей за штуку, а тайское манго с амбициозной подписью «супер!» - по 1200 рублей за штучку. Имбирь, который до карантина стоил, как камчатский краб, наконец-то «пришел в себя» и в 10 раз подешевел – 400 рублей за килограмм.

- Я уже много лет не хожу в магазин за продуктами, только на рынок, - говорит покупатель, пытающийся уместить в руках сразу несколько пакетов. – Цены, конечно, порой кусачие, но качество хорошее.

- Здесь у каждого продавца, на самом деле, постоянные клиенты есть, - подключается изрядно заскучавший охранник. – В основном они сюда и ходят. А в выходные сколько народу, вы бы видели!

Похвастаться Полюстровский рынок может и свежей зеленью. Ну и что, что везут из Пскова? Как уверяет продавец, собрали эти укроп, петрушку, салат сегодня, и вот они уже на прилавках. Цена 100 рублей за 100 гр.

Тайский манго, пожалуй, один из самых дорогих фруктов на рынке. Правильно, он же "супер"! Фото: Олег ЗОЛОТО

И на самом деле, не понятно, почему так переволновалось руководство рынка. Ведь прилавки ухоженные, товар презентабельный, продавцы улыбчивые (кроме нашей первой мадам), покупатели довольные… Если где-то и есть подвох, то он отнюдь не очевиден.

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