«Хотел прославиться в интернете»: мама мальчика, жестоко избившего кота в Ломоносове, объяснила поступок сына

По словам матери мальчиков, Никита (слева) любит животных. А с котом произошло недоразумение. Фото: из личного архива Ольги Соколовой

Скандал вокруг маленького мальчика Никиты, который якобы жестоко избил живого кота в городе Ломоносов, набирает обороты. Директор школы, в которой учится ребенок, призвала интернет-пользователей не устраивать травлю. А вечером 3 сентября на связь с «Комсомолкой» вышла его мама и, наконец, объяснила, что именно происходило на видео, ужаснувшем петербуржцев.

По словам Ольги, в том, что говорят про ее семью пользователи социальных сетей, нет ни капли правды.

Видео, где маленький Никита отвешивает коту (предположительно, мертвому) сокрушительный апперкот, взывало шквал негодования в социальных сетях. Фото: скриншот видео

- Я уже чего только за эти дни ни начиталась, - признается женщина. - И пьяницы мы с мужем, и наркоманы, и дети у нас беспризорники, и воруют они, и животных мучают, и вообще мы все нищие... ну конечно, нищие — каждый год на море отдыхать ездим! Я не знаю, кто это пишет и зачем, почему на нас так все ополчились. Но не от большого ума точно.

Женщина объясняет: на самом деле Никита очень любит животных. Постоянно притаскивает домой то бездомных котят, то щенков. В прошлом году приволок собаку, которую кто-то бросил у ломоносовского вокзала. Собака переночевала в квартире под кроватью, а утром ее отдали в добрые руки. Никита плакал навзрыд, но по-другому было нельзя — у его старшего брата, Данилы, аллергия на шерсть.

- У нас есть черепаха, прошлой зимой завели морскую свинку, - продолжает Ольга. - И ничего, никто не замучен, все живут вполне себе счастливо.

А в тот злополучный день, вспоминает женщина, события развивались совсем не так, как могло показаться на первый взгляд.

- Дети рассказывают так: в парке собаки придушили бездомного кота, - объясняет женщина. - Они этого кота похоронили — закопали под кустом. Пришли на следующий день, увидели, что там опять роются собаки, и решили закопать поглубже, чтобы они до него не добрались.

В это время к старшему брату, Даниле, подошел знакомый. Мальчишки решили вместе снять ролик для соцсетей: как он крутит сальто, прыгая с лавочки.

- Младший это увидел, и ему, видимо, тоже захотелось попасть в интернет, прославиться, привлечь к себе внимание, - продолжает Ольга. - Ну а как? Сальто крутить он не умеет. Вот он этого кота, которого закапывал, и стал тыкать в камеру. Старшие его еще подначивали - «брось кота, выкинь». Ну он и бросил.

Ломоносовские зоозащитники подали на семью Никиты заявление в полицию. Мама мальчика ответила им тем же. Фото: соцсети

Единственное, чему у Ольги нет объяснения — тому, что Никита потом кинул стеклянную бутылку в проходившего мимо пенсионера и покрыл его матом. По словам самого Никиты, бутылку он на самом деле кидал в землю, а всю сцену (включая нецензурный загиб) подсмотрел где-то на YouTube.

- Что делать — я не знаю, - признается женщина. - Отобрать у него телефон с интернетом? Это не поможет — все равно кто хочет, тот найдет. Ремнем наказывать? Это тоже не выход. Мы решили, что с Никитой будет заниматься школьный психолог.

Кота Никита, как уверяет его мама, он потом все равно подобрал и снова похоронил. Но все это уже осталось за кадром.

- Вы не представляете, что происходит, - сетует женщина. - Уже пошли звонки моим старшим детям, у которых у всех свои семьи. Какие-то неизвестные люди выходят с ними на связь, пытаются узнать наш адрес. Говорят, что Даню с Никитой нужно вывезти в лес и избить в кровь. Разве это нормально?

В итоге мама Никиты решила обратиться в полицию. Она написала заявление с просьбой оградить ее семью от травли. То же самое сделала и ломоносовская инициативная группа — они принесли в отделение коллективное заявление с требованием привлечь Никиту и его родителей к ответственности. По словам координатора инициативной группы Карины Кержаковой, под ним подписалось более ста человек. В версию родительницы они, конечно, не верят.

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