«Саша хочет - вот пусть и судится»: отец Виктор Цоя отказался бороться против нового фильма Алексея Учителя

Роберт Цой, отец легендарного музыканта Виктора Цоя, не будет судиться с режиссером Алексеем Учителем из-за его нового фильма Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Роберт Цой, отец легендарного музыканта Виктора Цоя, не будет судиться с режиссером Алексеем Учителем из-за его нового фильма. Об этом сам Роберт Максимович сегодня, 4 сентября, рассказал корреспонденту "КП-Санкт-Петербург".

- Ничего не буду делать, - отрезал отец легенды. - Не хочу всей этой тягомотиной заниматься. Саша (сын Виктора Цоя Александр - прим.ред.) хочет - вот пусть и судится. Я его поддержу.

Напомним, скандал вокруг еще не вышедшего в прокат фильма Алексея Учителя "Цой" разгорелся после того, как сын лидера группы "Кино" написал официальное обращение первым лицам государства с просьбой не выпускать ленту на экраны.

Основные события картины разворачиваются уже после гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой. Фото: Кадр из фильма

По словам Александра, содержание фильма он считает оскорбительным для себя, своей семьи и памяти самого Виктора Цоя. Между тем сам Учитель все претензии решительно отметает. Режиссер настаивает на том, что его картина представляет собой притчу, а о ее содержании судить еще слишком рано. "Комсомолка" подробно описывала историю громкого конфликта.

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