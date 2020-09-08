Пока это только слухи: На «Ленфильме» прокомментировали новость об отставке главы киностудии Инессы Юрченко

Инесса Юрченко может покинуть пост главы "Ленфильма". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Старейшая в России киностудия «Ленфильм» вновь может остаться без руководителя. 8 сентября появилась информация о возможной отставке с поста врио гендиректора студии Инессы Юрченко, работающей в должности всего полгода. Так это или нет, «Комсомолка» решила узнать у пресс-службы «Ленфильма».

- Юрченко в данный момент находится в Москве, мы с ней еще не связывались. Ждем, что она вернется завтра. Пока информация, которую дают СМИ, находится на уровне слухов, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» представители киностудии.

Не подтвердила или опровергла сведения и личная помощница Инессы Юрченко.

- Документальных подтверждений этой информации нет. Ситуация прояснится позже, - заявила она «Комсомолке».

Проект возрождения студии подразумевал создание общественного пространства. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что Инесса Юрченко стала главой «Ленфильма» в феврале 2020 года. Ее фигуру называли известной в кинематографическом мире и заверяли, что новый гендиректор устроит все противоборствующие стороны.

Перед Юрченко стояла задача вытащить студию из миллиардных долгов и не допустить ее закрытия. Был представлен и проект развития. Вероятно, нынешний ход дела не устроил Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в ведении которого находится «Ленфильм».

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