Эксперт объяснил рост количества заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге

Число коек в Петербурге для больных коронавирусом резко сокращается Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с каждым днем растет суточное количество заболевших коронавирусом. Если летом в городе регистрировали порядка 150-160 новых случаев, то 8 сентября 2020 года заразившихся за сутки было больше 200! И так - три дня подряд.

Больницы в Северной столице, тем временем, вновь начали закрывать прием для обычных пациентов. Так из-за коронавируса временно не принимает пациентов Мариинская больница, а больницу имени Семашко опять перепрофилировали под прием больных с COVID-19. В итоге в городе осталось лишь 10 процентов свободных коек для больных коронавирусом, а многие стали говорить о начале второй волны. Эксперты в свою очередь успокаивают: о ней речи пока не идет.

- - Рост заболеваемости вполне прогнозируем. Ведь начался учебный год, в город приехало очень много людей. Плюс ко всему, немаловажный фактор - погода. На улице холодно, идут дожди. Осенью иммунитет ослабевает. Поэтому очевидно, что будет увеличение пациентов с клиническими проявлениями, похожими на респираторные заболевания. Но паниковать не нужно, в больницах еще есть койки. И если нужно будет еще, то введут дополнительные места, - пояснил "КП-Петербург" руководитель рабочей группы по противодействую коронавирусу в Санкт-Петербургу Евгений Шляхто.

Речи о введении новых ограничений в городе, по словам эксперта, пока тоже нет. Тем не менее, горожанам настоятельно советуют сделать прививки от гриппа, даже тем, кто их никогда не делал. Потому что пока неизвестно, как поведет себя коронавирус, столкнувшись с гриппом.

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