«Хочу знать, что безопасна для окружающих»: Анна Нетребко не выйдет на сцену Мариинского театра 18 сентября из-за недельной самоизоляции

Тест на ковид у певицы отрицательный. Фото: Instagram Анны Нетребко

Анна Нетребко ближайшую неделю проведет на самоизоляции из-за отмены спектакля в Большом театре, который перенесли в виду болезни одного из артистов – Ильдара Абдразакова. У певца был выявлен коронавирус. Нетребко вместе с ним играла в спектакле «Дон Карлос», и теперь, по новым «ковидным» правилам должна отсидеться дома. Певица уже сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат.

- В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом (слава Богу все мои тесты негативные,) но я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих, - пишет Нетребко на своей странице в Instagram.

Такая новость весьма расстроила поклонников артистки, ведь 18 сентября она должна была выйти на сцену Мариинского театра в образе Татьяны из оперы «Евгений Онегин». Теперь увидеть любимую певицу в роли пушкинской героини петербуржцы смогут лишь зимой.

- Моя мечта - Татьяна в Мариинском театре в исторической постановке и с лучшем в мире составом увидит Вас в Декабре! Будем все здоровы! - оптимистично сообщает Нетребко своим подписчикам.