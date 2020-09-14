«Мне плохо с сердцем!»: Из-за припадка историка Соколова суду пришлось прервать заседание

Соколов почувствовал себя плохо в суде Фото: трансляция Санкт-Петербургского суда

Очередное заседание по делу 64-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова прервали из-за того, что обвиняемому стало плохо. Историк схватился за сердце и начал истошно кричать: «Мне плохо с сердцем!». Произошло это практически сразу после того, как на процессе заслушали брата убитой аспирантки Анастасии Ещенко Сергея. Молодой человек, который живет в Краснодарском крае, рассказал, как сестра звонила ему незадолго до трагедии, о том, что она любила доцента, несмотря на то, что он несколько раз ее бил. Произошло это и 7 ноября 2019 года. Ещенко после ссоры с Соколовым выбежала на улицу и набрала Сергею. Женщина пожаловалась, что Олег вспылил, схватил ее и ударил головой об пол. Причиной гнева престарелого жениха Анастасии стала новость о том, что однокурсник пригласил ее к себе на празднование дня рождения.

После этого прокурор стала зачитывать материалы дела. Сам экс-доцент стал тереть свою грудь, в один момент он подозвал своего адвоката и спросил: «Осталось еще два заседания?». Еще через 5 минут Соколов попросил прервать процесс.

Незадолго до этого казалось, что Соколов спит Фото: трансляция Санкт-Петербургского суда

- Мне плохо с сердцем. Если можно прервать заседание. Я себя очень плохо чувствую, - твердил историк.

После этого судья решила пойти ему навстречу и перенесла заседание на 16 сентября.

Доцент заявил, что ему плохо Фото: трансляция Санкт-Петербургского суда

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