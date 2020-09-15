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Общество

Чиновника из Выборга обвинили в хищении бюджета целого города

Глава районного комитета по финансам Александр Болучевский якобы выделил 700 миллионов рублей на ремонт, которого не было
Анна ПОСЛЯНОВА
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Пропавшие деньги предназначались на ремонт зданий и помещений Выборга – города, много лет страдающего от печального состояния домов-памятников

Пропавшие деньги предназначались на ремонт зданий и помещений Выборга – города, много лет страдающего от печального состояния домов-памятников

Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Александрович Болучевский. Возраст: 38 лет. Профессия: председатель Комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области. Хобби: рыбалка, футбол и… мошенничество в особо крупных размерах. По крайней мере, к такому выводы пришли прокуроры и следователи. Главе комфина вменяют пропажу 700 миллионов рублей. Для сравнения, весь бюджет Выборга на 2020 год составил 712 миллионов.

Должность председателя комитета Александр Александрович занимает с марта 2019 года, ранее он много лет был зампредом. В начале сентября 2020-го прокуратура совместно с Росфинмониторингом провела проверку и выявила «беспрецедентный факт хищения» из муниципального бюджета на сумму 700 с лишним миллионов рублей. В махинациях обвинили Болучевского.

– Будучи должностным лицом и не позднее июля 2019 года, глава комитета финансов использовал официальные документы, в которые были внесены ложные сведения о якобы выполненных работах, – сообщают в СУ СК по Ленинградской области. – Председатель комитета организовал оплату невыполненных работ за счет средств местного бюджета. Деньги были переведены на счета подконтрольных ему компаний, а затем переданы ему.

Александр Болучевский. Фото: Администрация Выборгского района Ленинградской области

Александр Болучевский. Фото: Администрация Выборгского района Ленинградской области

Как пояснили в Прокуратуре Ленобласти, чиновник обналичил деньги и забрал их себе. Эти средства предназначались, в том числе, на капремонт и текущий ремонт зданий и помещений Выборга – города, много лет страдающего от печального состояния домов-памятников и разрушений целых исторических кварталов. Однако, как пояснили «Комсомолке» в СК, объектов культурного наследия среди якобы обобранных чиновником зданий не было.

На Болучевского завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге. Чиновник уже отправлен под стражу.

– В ходе обыска дома у него обнаружили свыше 13 миллионов рублей, – добавляют в прокуратуре.

Куда делись остальные 687 миллионов и кто был сообщником председателя комитета, пока выяснить не удалось. Впрочем, районные власти охотно «оказывают содействие правоохранительным органам».

В 2019 году в реестре госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия, значилось 1243 фамилии.

В 2019 году в реестре госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия, значилось 1243 фамилии.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

– Факт противоправных действий, совершенных Александром Болучевским, был выявлен нашим руководством, – заявляют в Администрации Выборгского района. – И об этом были незамедлительно проинформированы следственные органы.

На время отсутствия Болучевского, которое может затянуться на десятилетие, обязанности главы районного комфина исполняет его заместитель Галина Жукова.

КоррупцияПроисшествия: КРИМИНАЛ

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