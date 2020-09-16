«Это по-любви»: Петербурженка объяснила, зачем сделала селфи на фоне мертвого мужа

Девушка сделала селфи на фоне мертвого мужа Фото: СОЦСЕТИ

Понятие любви в Санкт-Петербурге в последнее время становится сюрреалистичным. Сначала жена рэпера Энди Картрайта "из большой любви" расчленила супруга, теперь вот сожительница другого музыканта - Павла Бесфамильного - объяснила, что выложила в соцсети селфи с мертвым супругом по этой же причине. Этот снимок 31-летней Екатерины обсуждают в Сети вот уже три дня. Сегодня, после похорон Павла, женщина решила рассказать, зачем она это сделала и от чего вообще умер Паша.

- Я сделала это, потому что это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек, мы в браке были шесть лет, - буднично объяснила Екатерина. - Он поступил бы также. Он был согласен, что я это сделаю, потому что мы обсуждали с ним это, когда он был еще жив. Мы вообще часто говорили на тему смерти. Мы видели в этом много символизма. У нас даже свадьба была в готическом стиле - он был смертью, а я войной. Это два ярких символа. Конца жизни и конца мира.

Супруг, по словам девушки, был не против такого фото Фото: СОЦСЕТИ

Пара познакомилась, когда девушка работала арт-директором байкерского клуба и занималась организацией концертов. А Павел Бесфамильный тусовался в среде андеграундной музыки. Но это все в прошлом: последнее время мужчина трудился на стройке.

- Известна ли уже причина смерти Павла?

- Муж умер, предварительно, от анафилактического шока, - пояснила Екатерина. - Он после работы в таком состоянии приехал. Может, что-то там съел.

По словам Екатерины, после публикации фотографий с мертвым мужем ей пришло не мало угроз с оскорблениями, самое безобидное из которых: "гори в аду". Но Екатерина говорит, что внимания на них не обращает.

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