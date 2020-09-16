Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2020 году: протапливания начнутся уже с 17 сентября

Стало известно, когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2020 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что отопительный сезон в Санкт-Петербурге в 2020 году начнется ровно в 00:00 17 сентября. Ура! Если штормовые ветра превратили вашу квартиру в холодильник, то совсем скоро мерзнуть больше не придется. Но есть нюанс - Смольный уточняет, что первым-наперво батареи станут горячими в различных социальных учреждениях города: поликлиниках, школах, детсадах, интернатах и домах престарелых.

- Так называемое периодическое протапливание начнется с четверга 17 сентября в социальных объектах. Когда к теплу подключат именно многоквартирные жилые дома, зависит уже от той или иной управляющей компании, которая содержит дом. Если ваши батареи не греют и в квартире холодно, то в первую очередь стоит обращаться именно в жилищную организацию, - поясняют в пресс-службе Смольного.

По словам властей, энергетики успели до начала осени провести все необходимые профилактические работы и, где это было необходимо, устранить нарушения. А их, напомним, набралось немало – больше 1 тысячи. «Комсомолка» даже публиковала рейтинг районов Санкт-Петербурга, где трубы чаще всего давали сбой минувшим летом.

Добавим, что за теплом в Северной столице следят 15 электроцентралей, почти 700 котельных, 373 тепловых пункта. В октябре специалисты будут измерять температуру на тепловых сетях, что лишний раз проверит готовность города к грядущей зиме.