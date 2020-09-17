Хотел, чтоб не мучилась: Петербуржец рассказал, зачем зверски избил собаку и выбросил ее в мусорный контейнер

Жизнь избитому псу спасают ветеринары. Фото: vk.com/club126032008

На три года может сесть уроженец Новгородской области, живущий на улице Марата, который палкой зверски избил больную собаку и бросил истекающее кровью животное в мусорный контейнер. Эта история всколыхнула Петербург 10 сентября. Полиция взялась за поиски живодера. И вскоре подозреваемый был найден.

- В отделении мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел собаку, которая тяжело дышит, и «решил ее убить, чтобы она не мучилась». После этого он нанес несколько ударов палкой по голове животному, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, в ночь на 10 число мужчина пил в компании двоих знакомых, один из которых был владельцем несчастной собаки. Судя по всему, судьба верного пса не очень беспокоила хозяина, ведь он сам помогал закинуть избитое животное в бак.

Сейчас пострадавший пес находится в одной из ветеринарных клиник города, где за его жизнь борются врачи. Средства на лечение собаки в соцсетях собирают неравнодушные петербуржцы.

Избитую и окровавленную собаку просто выкинули в мусор. Фото: vk.com/club126032008

Что касается самого 39-летнего живодера, то в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит штраф (до 80 тысяч рублей), обязательные или исправительные работы, административный арест на срок до полугода либо лишение свободы на срок до трех лет.

До суда он останется под подпиской о невыезде.