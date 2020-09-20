«Кому-то противна моя родинка, но я обычный человек»: солистка Little Big ответила хейтерам в своем Instagram

Соня отметила, что находится в "адском шоке" от комментариев Фото: СОЦСЕТИ

Солистка группы Little Big Соня Таюрская возмутилась комментариями о ее внешности и личной жизни, которые пишут ей хейтеры. На своей странице в Instagram девушка попросила недоброжелателей поуменьшить свой пыл и писать ей только по поводу ее творчества. Как отмечает певица, она находится в «адском шоке» от слов подписчиков.

- Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко, - пишет артистка. - Одни пишут - жирная, иди худей, другие - зачем так похудела, раньше было лучше. В общем, уважаемые комментаторы, прежде, чем начать высказывать своё мнение, представьте, что я не робот, не картинка, не клоун, а абсолютно обычный человек, у которого есть семья, друзья, проблемы, радости.

Девушку обвиняют в том, что она разрушила семью Ильи Прусикина Фото: СОЦСЕТИ

Также девушка отметила, что не нуждается в комментариях незнакомых людей по поводу своей жизни. Но вот мнения насчет ее творчества – совсем другое дело.

- Любой ваш комментарий, связанный с моим творчеством, это одно, но всё, что касается моей внешности и личной жизни, уж это оставьте мне. – говорит Соня. - Я всегда рада поддерживать с вами общение, делиться своей жизнью, творчеством и отвечать на ваши вопросы. Люблю.

Напомним, ранее подписчики обвиняли Соню Таюрскую в любовной связи с лидером группы – Ильёй Прусикиным. Многие решили, что именно из-за нее рухнул брак солиста Little Big с его супругой Ириной.