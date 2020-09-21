Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 сентября 2020 года: Отмена театральной премьеры и более 200 зараженных

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 сентября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" продолжает освещать самые важные и последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Город продолжает жить в режиме самоизоляции. На понедельник, 21 сентября 2020 года, еще 12 тысяч человек сдали тест на коронавирус за сутки, среди новых заболевших 209 горожан.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирус подтвердился у 40 940 человек. Всего выздоровели 27 930 (+105 за сутки), скончались 2 777, за предыдущий день смертей не было, - сообщили в оперативном штабе по Covid-19.

Последние новости о коронавирусе в Петербурге на 21 сентября / Фото: Яндекс

Накануне, 20 сентября, в театре имени Комиссаржевской отметили премьеру спектакля из-за коронавируса, который обнаружили у одного из артистов. По словам ведущего актера сцены Ивана Краско, сейчас пока театр не знает свою дальнейшую судьбу.

Напомним, что Смольный продлил некоторые ограничения в связи с пандемией. Так, носить маски и соблюдать социальную дистанцию горожане должны как минимум до 11 октября.

В Ленинградской области за время эпидемии заболели 7 621 человек, выздоровели 5 358 и скончались 91.