Смольный отодвинул старт отопительного сезона из-за бабьего лета в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга не планируют давать старт отопительному сезону в сентябре 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Санкт-Петербурга решили отложить старт отопительного сезона в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года. Напомним, с 17-го числа в городе началось периодическое протапливание, но оно касается только следующих социальных учреждений: школ, поликлиник, детских садов, интернатов и домов престарелых. А вот батареи в жилых домах пока стали горячими не везде – это зависит от отдельной управляющей компанией.

К тому же в дело вмешивается бабье лето, из-за которого официальный старт отопительного сезона решили перенести.

- В субботу и воскресенье прогнозируют от +20 до +21 градусов. Поэтому на этой неделе (с 21 по 27 сентября – Прим.Ред.) точно ничего не произойдет. А дальше уже будем следить. Надо реагировать по ситуации. По нормативам, среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов на протяжении минимум 5 дней. Тогда включается регулярное отопление. Или когда наступает резкое похолодание, - пояснил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук в эфире телепрограммы «Обратная связь».

По словам чиновников, периодическое протапливание в Санкт-Петербурге подтвердило готовность теплосетей к зиме, все системы функционируют. Если же в вашей квартире холодно и сыро, то жаловаться следует сначала в жилищную организацию.