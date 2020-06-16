Появились фотографии с места, где нашли расчлененный труп мужчины с женской грудью в Ленинградской области
Следственный комитет Ленинградской области во вторник 16 июня 2020 года, отправился на берег реки Мга, где накануне был найден расчлененный труп человека. От тела осталось одно туловище без головы, ног и рук, но зато с грудными имплантантами. Однако само туловище принадлежит мужчине. Следователи опубликовали фотографии с места работ.
Школьник заметил труп на изгибе реки, когда купался / Фото: СК ЛО
- Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники, - рассказали в следственном комитете.
Сейчас на месте работает группа следователей / Фото: СК ЛО
Тело накануне нашел 16-летний школьник из Петербурга, который купался в реке. На изгибе, в месте где образовалась небольшая заводь, он почувствовал мерзкий запах гниения и обнаружил тело.
На данный момент личность трупа устанавливается. Также следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU