2020-06-16T12:04:22+03:00
Происшествия

Появились фотографии с места, где нашли расчлененный труп мужчины с женской грудью в Ленинградской области

Следственный комитет проводит проверку, чтобы выяснить, кому принадлежит тело убитого [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Появились фото с места, где нашли расчлененный труп трансгендера в Ленинградской области / Фото: СК ЛОПоявились фото с места, где нашли расчлененный труп трансгендера в Ленинградской области / Фото: СК ЛО
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Следственный комитет Ленинградской области во вторник 16 июня 2020 года, отправился на берег реки Мга, где накануне был найден расчлененный труп человека. От тела осталось одно туловище без головы, ног и рук, но зато с грудными имплантантами. Однако само туловище принадлежит мужчине. Следователи опубликовали фотографии с места работ.

Школьник заметил труп на изгибе реки, когда купался / Фото: СК ЛО

Школьник заметил труп на изгибе реки, когда купался / Фото: СК ЛО

- Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники, - рассказали в следственном комитете.

Сейчас на месте работает группа следователей / Фото: СК ЛО

Сейчас на месте работает группа следователей / Фото: СК ЛО

Тело накануне нашел 16-летний школьник из Петербурга, который купался в реке. На изгибе, в месте где образовалась небольшая заводь, он почувствовал мерзкий запах гниения и обнаружил тело.

На данный момент личность трупа устанавливается. Также следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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