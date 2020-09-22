В Смольном объяснили, почему перенесли отопительный сезон в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга перенесли минимум на неделю включение регулярного отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смольный решил не включать регулярное отопление на неделе с 21 по 27 сентября в Санкт-Петербурге. Чиновники объясняют свое решение благоприятными прогнозами синоптиков. К слову, «Комсомолка» тоже выяснила, что в Северную столицу придет настоящее бабье лето с «жарой» до +22 градусов по Цельсию. Пик тепла придется на четверг, 24 сентября.

- На грядущие выходные прогнозируют теплую погоду, вплоть до +21 градуса. Так что на этой неделе нет смысла давать старт отопительному сезону. А дальше будем следить и реагировать по ситуации. Оснований для включения отопления два. Первое – необходимо, чтобы на протяжении минимум пяти дней температура воздуха не превышала показатель в +8 градусов. Во-вторых, батареи станут горячими, если в город придет резкое похолодание, - пояснил председатель комитета по энергетике Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Зато с 17 сентября в Северной столице успешно проходит периодическое протапливание в больницах, школах, детских садах и других социальных учреждениях. При этом батареи горячие и в некоторых жилых домах – тут все зависит от инициативы каждой управляющей компании.