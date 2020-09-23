Специалисты – о нелегальных экскурсиях по крышам Санкт-Петербурга: «Это прекрасный бизнес»

Эксперты и депутаты видят лишь одно решение проблемы: делать крыши не запретной зоной, а, наоборот, открывать их для всех желающих Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Меньше недели назад с крыши дома №23 по улице Рубинштейна то ли специально, то ли по воле трагического случая упали 24-летний петербуржец-руфер, который якобы водил экскурсии вне закона, и его 17-летняя спутница. Оба погибли. Трагедия подняла новую волну обсуждения легализации экскурсий по крышам – такой желанной и такой несбыточной петербургской мечты.

ДВА ГОДА СОГЛАСОВАНИЙ

Первый сайт по запросу «экскурсии по крышам спб» в «Яндексе» обещает уникальные маршруты по крышам сразу 11 домов в центре Петербурга, самые потрясающие виды и безопасность. Второй гордо заявляет, что с ними «легально и безопасно». Третий предлагает «проверенный способ» – прогуляться по крышам с Андрюхой (имя изменено. – Прим. ред.), с которым «погуляло уже более 2500 человек». На деле все экскурсоводы водят свои группы на крыши в обход закона.

– Согласовать экскурсии с властями просто нереально, – лаконично признались «Комсомолке» экскурсоводы вне закона. – Вопрос поднимали много раз, но ситуация не меняется.

Открыть крыши для экскурсий - давняя мечта Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

На практике легализовать экскурсии по крышам пока удалось только инициаторам проекта «Доступные крыши». Речь идет о Доходном доме Екимова – №65 по Лиговскому проспекту.

– На согласования у нас ушло порядка двух лет, – рассказала «Комсомолке» координатор проекта Анастасия Красицкая. – Сначала долго бились во все инстанции. Потом сами разрабатывали инструкции по безопасности для персонала и для туристов (написали ее на основе инструкций веревочных парков). В согласовании инструкций с МВД и МЧС очень помог Комитет по развитию туризма. Потом подбирали крышу, перед нами прошло, наверно, штук 200. Нашли эту. Провели собрание жильцов, объяснили все плюсы и минусы. И, наконец, заключили договор аренды.

Прежде чем привести на крышу дома №65 первую группу экскурсантов, пришлось проверить несущие конструкции и рассчитать максимальную нагрузку на нее. Для посетителей закупили каски и соорудили мостики с периллами: выходить за их пределы запрещено.

… И ДВА ГОДА РАБОТЫ В НОЛЬ

Экскурсии в законе проводят хоть и круглый год, но только в светлое время суток и только для взрослых и детей старше 12 лет. Выпивать на крыше нельзя. Посмотреть салют – тоже. В группе максимум 15 человек. В этом году 80 процентов из них – москвичи, в доковидную эру было 30 процентов иностранцев.

– Каждый месяц мы платим дому отчисления. На черной лестнице, по которой поднимаются туристы, сделали косметический ремонт. Платим налоги, – перечисляет Анастасия. – На самоокупаемость вышли спустя два года.

Порой на одной крыше умещается около сотни человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На два года хождения по инстанциям, вложения и два года работы в ноль, если не в убыток, готовы не все. Мода быть руфером, которая охватила Петербург в последние годы, – нечто большее, чем просто тренд: это отличный бизнес.

– Это легкий заработок: они не платят налоги, не содержат штат, не тратятся на аренду кровли, замки и охрану. Взломают дверь на чердак – и ведут по 100 человек в час на одну крышу, – обрисовывает Анастасия. – Поймать и тем более привлечь к ответственности организаторов таких экскурсий очень сложно. Даже конкретный адрес они сообщают за полчаса до начала экскурсии: видно, зовут туда, где удалось взломать чердак.

Пока легальные экскурсоводы только смотрят в сторону маршрута хотя бы из двух крыш (а это в два раза больше согласований), незаконные гиды-верхолазы водят группы клиентов по пяти-десяти крышам за раз на радость клиентам. В карманах остаются наличные, в головах туристов – небылицы о Петербурге, прочитанные «гидом» в Интернете, на крышах – сломанные двери на чердаки и бутылки из-под спиртного, рискующие свалиться кому-нибудь на голову.

«БРОДЯТ ПО КРЫШАМ, СЛОВНО ДИКАРИ»

Очистить крыши от гидов-нелегалов и руферов-одиночек пытаются не первый год. Атаман Православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков даже предлагал охотиться на них с дружинниками. Единичных руферов действительно удалось испугать предупреждениями людей в форме и со значком на груди. Но системно проблему это не решило.

– Как это?! Петербург – европейский город, красивейший в мире, а туристы бродят по крышам, словно дикари! – поделился с «Комсомолкой» Поляков. – Человека с улицы ведь не пустят в Эрмитаж экскурсии вести. Почему же здесь такое допускают?

В парламенте разработаны поправки в закон «О туристской деятельности», который уже прошел первое чтение в марте этого года. Депутаты хотят заставить чиновников разработать программу легализации экскурсий по крышам Петербурга.

– Если безобразие нельзя предотвратить – а это очень сложно, – то его надо возглавить, – заявил на радио «Комсомольская правда», 92.0 FM, депутат Денис Четырбок. – Правительство могло бы учесть желание инвесторов вложиться в новую туристскую инфраструктуру, помочь им в согласованиях, предложить список потенциально возможных адресов. Но чиновничьей воли не хватает. Тем временем город теряет рабочие места и громадные деньги, которые могло бы помочь в деле реставрации тех же зданий.

Люди, предлагающие нелегально подняться на крышу, стоят прямо на Невском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по охране памятников выступает рьяно против любых визитов на крыши домов-памятников и исторических зданий – то есть практически всех крыш в центре Петербурга. Причина – «крайняя опасность этого вида развлечения» и сложность согласований. Такую позицию на заседании в Смольном в июле высказал глава ведомства Сергей Макаров.

Тогда губернатор Александр Беглов поручил ему создать рабочую группу по вопросу легализации экскурсий и в целом выступил за цивилизованное посещение крыш, ведь «город с определенных высот действительно смотрится красиво». Правда, спустя два месяца – после трагедии на Рубинштейна – позиция градоначальника приобрела другой оттенок.

– Незначительные штрафы, мелкое хулиганство – привлекать фактически не за что: нужно менять федеральное законодательство, – отметил Беглов. – Надо усиливать ответственность, ведь это незаконное проникновение в частую или государственную собственность. Нужно создать рабочую группу и подумать, что с этим можно сделать в рамках законодательства.

Тем временем глава Жилищного комитета Виктор Борщев обозначил, что с доступом на крыши борются сигнализацией, антивандальными дверьми и дежурствами с привлечением полиции. Упор ведомство пообещало сделать на управляющих компаниях, к которым губернатор предложил выдвинуть новые требования – нормативы защищенности чердаков.

Действительно, нередко «управляшки» договариваются с руферами об открытии чердаков для нелегальных экскурсий за определенную плату. Именно это власти и постараются искоренить.

Работая вне закона, такие гиды не платят налогов и не отвечают за безопасность клиентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, специалисты видят лишь одно решение проблемы экстрима вне закона – делать крыши не запретной зоной, а, наоборот, открывать их для всех желающих.

– Повышение штрафов не поможет: поймать руферов сложно, да и кто будет этим заниматься? Полиция? Но бегать по крышам не их работа, да и для этого нужны специально подготовленные люди, – рассуждает Красицкая. – Лучше открывать новые легальные площадки, бороться с рекламой незаконных экскурсий по крышам и доносить людям, куда стоит идти, а где может быть опасно.

Каковы успехи рабочей группы по легализации экскурсий по крышам, «Комсомолка» спросила у Комитета по охране памятников и Комитета по развития туризма. На момент подготовки публикации ответы на запросы получить не удалось.

ВОПРОС ДНЯ: Как нам решить проблему с экскурсиями по крышам?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

– Я не сторонник экскурсий в том виде, в котором они сейчас проходят. Потому что непонятно, кто их проводит, люди на них подвергают себя большой опасности. Но надо признать, что формат экскурсий по крышам стал популярен. Нужно разработать регламент, экскурсионные маршруты, сделать все безопасным. Кроме того, нужно подумать о правах тех людей, которые живут под этими крышами: люди мучаются. И право одних погулять по крышам не должно нарушать право других на нормальную жизнь.

Красимир ВРАНСКИ, координатор общественного движения «Красивый Петербург»:

– Один из способов решения проблемы – выделить в центре города 10-15 крыш, оборудовать их, взять на контроль и сказать: «Ребят, вот вам нормальные крыши в центре. Гуляйте, отдыхайте, фоткайтесь». И тогда, возможно, отпадет у них желание забираться на те крыши, где опасно.

Билли НОВИК, музыкант, лидер группы Billy’s Band:

– Ни о какой легализации не может быть и речи. Люди, которые водят экскурсии по крышам, не только ставят под угрозу собственные жизни, но еще и мешают окружающим. Я сам живу под крышей и регулярно просыпаюсь от того, что у меня над головой кто-то ходит, гремит, ругается. Однажды был случай: я приехал с гастролей рано утром и увидел, как у меня на крыше стоит компания, и один из этой компании, простите, справляет нужду прямо с высоты, во двор. Я на него, конечно, рявкнул, он от неожиданности пошатнулся... Слава богу, не упал, иначе я винил бы себя всю жизнь. Так что нет, легализация тут не вариант. Только жесткий контроль.

Наталья ИСКРА, психолог:

– Я сама живу в центре, однажды напротив моего дома люди что-то праздновали прямо на крыше. Но в моем доме выход на крышу закрыт, и никто туда не залезает. Нужно сделать так, чтобы все выходы были закрытыми. Ключи есть только у управляющих компаний. Видимо, есть с ними какие-то договоренности у организаторов таких экскурсий. Поэтому этот вопрос и нужно отрегулировать юридически, чтобы посторонние не имели доступ к этим ключам.

Светлана ИВАНОВА, председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга:

– Проблему нелегальности может решить только полиция. Не считаю, что нужно наказывать управляющие компании и ТСЖ: штрафовать нужно самих нарушителей. Мне не жалко людей, которые незаконно лезут на крышу: это их личное дело и личная ответственность. Но совершенно открыто на Невском проспекте стоят мальчики и девочки и предлагают экскурсии по крышам. Куда смотрит полиция? Ведь это незаконная коммерческая деятельность.