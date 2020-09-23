«Отвратительный и непристойный процесс»: Петербурженку выставили из пекарни за кормление грудью

Петербурженку выгнали из пекарни за кормление грудью. Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Санкт-Петербурга Анна пожаловалась в соцсетях на пекарню, из которой ее выставили за кормление ребенка грудью. Свою историю она рассказала другим мамам из популярной группы «Грудное вскармливание. Молочные Феи» во «Вконтакте».

Анна пишет, что ходит в пекарню уже три года и любит это место. По ее словам, в один из дней она захотела покормить там 4-х месячного малыша, но получила жесткое замечание от официантки.

- Подошла и потребовала прекратить кормление, обозначив его как отвратительный и непристойный процесс. Сказала, у них нельзя кормить, так как это неприятно ей (!!!) и посетителям, - пишет Анна.

Женщина задержалась в пекарне с детьми, чтобы не мешать мужу, работающему дома на удаленке, но нарвалась на конфликт. Фото: vk.com/grudnoevskarrmlivanie

Мама удалилась из заведения, а на следующий день ее внезапно отказались обслуживать.

- Мы знаем о вашем конфликте с продавцом. Приношу извинения от компании, если вас оскорбили, но мы приняли решение, что наш персонал будет вас обслуживать только на вынос, только хлеб и т.д. Спасибо за понимание! – ответили Анне в руководстве пекарни спустя несколько дней (скриншоты переписки приведены ниже – При.Ред.).

Молодая мать надеялась достучаться до руководства пекарни, но там на ее сторону не встали. Фото: vk.com/grudnoevskarrmlivanie

Петербурженка восприняла такое решение как хамство и рассказала обо все другим мамочкам в соцсетях. Спустя сутки в Instagram-аккаунте пекарни появилась тонна негативных комментариев. Руководители заведения не вытерпели и ответили. Как сообщают сотрудники пекарни, кормить грудью у них можно, просто женщина два часа просидела у них практически без дела со старшим ребенком и младенцем, сидя все время в телефоне.

- Если вы после американо и пары часов сна грудничка в общественном помещении решите покормить его грудью, то наши продавцы, девушки, могут не выдержать и сообщить вам свою гражданскую позицию и вспомнить, что не только мать имеет право на своих детей, но и дети имеют, пусть и очень ограниченные сознанием мамы, но права, - ответила пекарня на сотню сообщений с оскорблениями (сейчас Instagram заведения закрыт, но скриншот ответа гуляет в Сети).

Ответ пекарни после сотни комментариев с обвинениями. Фото: vk.com/grudnoevskarrmlivanie

Каждый самостоятельно делает выводы из истории. Некоторые мамы встают на сторону пекарни, ссылаясь на то, что молоко можно заранее сцедить в бутылочку. Им в противовес возражают, что младенец может в любой момент потребовать чего угодно и не всегда можно предугадать его желания.

Добавим, что данный сценарий конфликта для Северной столицы не новый. Ранее в Эрмитаже двум мамочкам запретили кормить детей грудью. Правда, потом в музее извинились.