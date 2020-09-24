Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 сентября 2020 года: очереди «скорых» у Покровской больницы и рост числа свободных коек в стационарах

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 24 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 24 сентября 2020 года. За прошедший день в Северной столице врачи подтвердили опасную инфекцию еще у 208 человек.

- Общее число заболевших с начала пандемии на данный момент достигло 41 359 человек. В числе выздоровевших сейчас числятся 28 141 (+105) пациентов. Смертей в общей сложности 2 817 (+15), - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городе наконец-то значительно выросло число свободных коек для больных коронавирусом – сразу на 13%. Все благодаря оперативному перепрофилированию некоторых больниц в инфекционные стационары. К тому же к делу вновь подключили пансионат «Заря». Сейчас в Санкт-Петербурге развернули 4 076 коек для взрослых и детей с COVID-19. Свободны – 849.

У Покровской больницы вновь выстроилась гигантская очередь из машин скорой помощи. Обо всем рассказал директор частной клиники Лев Авербах, у которого недавно случился конфликт интересов со Смольным по поводу выселения из здания с Чугунной улицы. А очереди стали уже обыденным явлением. Задержку ранее объясняли мерами предосторожности по нераспространению инфекции.

Добавим, что в Ленобласти за время пандемии заразились коронавирусом 7 732 (+55) человек, выздоровели 5 408 (+28) и скончались 96 (+1).