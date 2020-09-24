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Общество

В пекарне объяснили, за что отказались обслуживать кормящую грудью жительницу Санкт-Петербурга

В булочной решили, что впредь маме двух малышей будут продавать выпечку только навынос
Анна ПОСЛЯНОВА
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Официантка якобы «чуть ли не руками начала отрывать малютку от материнской груди»

Официантка якобы «чуть ли не руками начала отрывать малютку от материнской груди»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

36-летняя Анна из Петербурга – мама двоих детей: дочке уже три с половиной годика, сыну всего четыре месяца.

– Садика дочке не досталось. Дома муж на удаленке, и мы с детьми ему очень мешаем, – признается Анна в соцсетях. – Вот и продлеваем прогулки, как можем.

В мокрый и сырой день в середине сентября Анна с детьми зашла погреться, а заодно купить хлеба и выпить кофе в кафе-пекарню на улице Нахимова. Когда младший захотел есть, женщина без опаски принялась кормить его грудью. Ведь «других посетителей в заведении не было», сама она «сидела в уголке» и была «в специальном платье и белье».

– Я ходила в эту кофейню последние года три: мы там отмечали день рождения дочери, покупали десерты на праздники, – рассказывает Анна. – Я беременная там проводила время и перевидала минимум десяток официантов. Честно считала это место немного «своим». Мне случалось кормить там и старшую дочь, пока она была малявочкой.

Анна - мама трехлетней девочки и четырехмесячного мальчугана

Анна - мама трехлетней девочки и четырехмесячного мальчугана

Фото: СОЦСЕТИ

Но сегодня официантка оказалась не на стороне кормящей мамы. Сотрудница якобы подошла и «потребовала прекратить кормление, обозначив его как отвратительный и непристойный процесс», который неприятен ни посетителям, ни ей самой, а затем «чуть ли не руками начала отрывать малютку от материнской груди». От такой реакции персонала женщина опешила.

– Кормление – это не про эротику или доказательство материнства: это про еду, которую я просто даю своему малышу, – уверена Анна. – Тут нет никакого эксгибиционизма, подтекста или постулатов. Я не упертая кормилица прилюдно.

Стушевавшись, женщина забрала детей и отправилась домой, попутно пожаловавшись на телефон администрации сети пекарен. На следующий день мама с детьми вновь пришла в заведение. Но в обслуживании ей отказали. Причиной якобы стало «неподобающее поведение в прошлый раз».

Женщина кормила в этой пекарне и старшую дочку, но проблем раньше не возникало

Женщина кормила в этой пекарне и старшую дочку, но проблем раньше не возникало

Фото: СОЦСЕТИ

– Сотрудница буквально выгоняла меня с той аргументацией, что после моей жалобы у нее поднялось давление, и теперь она не станет меня больше отслуживать и не собирается меня терпеть, – описала в сети Анна. – Мой чек (примерно 200 рублей ежедневно) ей неважен, ей, мол, проще эти деньги добавить самой в кассу, лишь бы меня тут не было.

Тогда женщина связалась с администрацией сети пекарен снова.

– Мы знаем о вашем конфликте с нашим продавцом, – судя по переписке, ответили Анне. – Приносим извинения от компании, если мы вас оскорбили. Но мы приняли решение, что наш продавец будет обслуживать Вас навынос: только хлеб и т.д.

Скандал вылился в соцсети. За несколько дней пекарню буквально захейтили (от англ. hate – «ненавидеть». – Прим. ред.) в Инстаграме и на туристических сайтах. Новую порцию негатива хлебопеки получили, когда попытались прокомментировать ситуацию.

Новую порцию хейта хлебопеки получили, когда попытались прокомментировать ситуацию. Фото: vk.com/grudnoevskarrmlivanie

Новую порцию хейта хлебопеки получили, когда попытались прокомментировать ситуацию. Фото: vk.com/grudnoevskarrmlivanie

– Если у вас грудной ребенок и ребенок постарше, а вы проводите в нашей пекарне уже пару часов; если ваш старший ребенок не может за это длительное время съесть в нашей пекарне ничего больше половинки черного хлеба и вынужден реализовывать себя сам, пока мама занята гаджетами; если вы после американо и пары часов сна грудничка в общественном помещении решите его покормить грудью, то наши продавцы-девушки могут не выдержать и сообщить вам свою гражданскую позицию, – заявили в пекарне. – Не только мать имеет право на своих детей, но и дети имеют права. И мы не сможем их в этом ограничить, да и не захотим. Ну, и про права других наших гостей мы тоже не готовы забывать.

Тогда же в соцсетях руководство булочной туманно намекнуло, что «дело было не в кормлении». В чем, «Комсомолке» в администрации сети пекарен пока не пояснили.

КОМПЕТЕНТНО:

Анна КРЮКОВА, юрист:

– Есть разграничение поведения в общественном месте, но вопрос кормления грудью не оценивается законом как какое-то нарушение. Если кормящая мать попутно нарушает общественный порядок и, например, хулиганит, то нужно наказывать ее именно за хулиганство, а не за само кормление грудью. В таком случае нужно было вызывать полицию. Но, судя по всему, никакого хулиганства не было, просто кому-то взбрендило, что кормление грудью нарушает эстетические каноны булочной.

А вот отказ в обслуживании клиентки и запрет ей употреблять булки и кофе на территории заведения – это уже потенциальное нарушение со стороны пекарни. На каком основании? По закону, все обратившиеся за платной услугой или товаром имеют на это равные права. Здесь нужно жаловаться в Роспотребнадзор.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Лада УВАРОВА, председатель совета движения «Петербургские родители»:

– Дискуссия о том, насколько кормление грудью табуированный процесс, ведется давно. Я не считаю, что женщина не может кормить грудью ребенка в общественном месте: что ж ей, дома сидеть, если ребенок на грудном вскармливании? Но важно учитывать готовность нашего общества воспринимать обнаженную женскую грудь. Это вопрос наших культурных кодов.

Кормить можно по-разному. Когда я кормила своих детей грудью, то старалась сделать так, чтобы окружающие не видели моих оголенных частей тела, – и ни разу у меня не возникало проблем. Но можно и по пояс раздеться и вести себя провокационно. Скандальчики, которые периодически случаются, думаю, связаны как раз с игнорированием матерями общественного контекста: они злоупотребляют поводом и тем самым создают ненужное напряжение вокруг такой прекрасной вещи, как грудное вскармливание.

КСТАТИ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует «проводить исключительное грудное вскармливание в течение первых шести месяцев, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет или старше». Кормить малыша грудью рекомендуется «по требованию, то есть так часто, как этого хочет ребенок», при этом не используя бутылочек.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ:

В ноябре 2019 года смотрительница Третьяковской галереи сделала замечание посетительнице, которая решила покормить ребенка грудью во время экскурсии.

Зимой 2020 года свидетельницу выгнали с заседания суда в Карелии из-за того, что она попыталась накормить ребенка грудью.

В феврале 2020 года смотрители Эрмитажа предложили «сидеть с этим дома» двум мамам, которые затеяли кормежку малышей в стенах музея.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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