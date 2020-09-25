Стало известно, как будет выглядеть изнутри «СКА-Арена» за 37 миллиардов рублей

На стадионе появится зал славы СКА. Фото: ООО "СКА-Арена"

Новая информация проявилась о проекте «СКА-Арены» - будущего ледового дворца, который появится на месте снесенного СКК «Петербургский» и станет домом для петербургского хоккейного клуба СКА. На суд общественности представлены интерьеры спорткомплекса, стоимость которого оценена в 37 миллиардов рублей.

- Пока стоимость строительства, заложенная в смете проекта, составляет 37 миллиардов рублей. Однако конкурс на внешний вид арены еще не проведен. По его результатам эта сумма может уменьшиться, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе компании-концессионера ООО «СКА-Арена».

В дизайне присутствуют космические мотивы. Фото: ООО "СКА-Арена"

Напомним, что ранее возведение комплекса вместимостью от 21,5 до 23 тысяч зрителей (в зависимости от мероприятия) оценивалось в 25 миллиардов рублей, десять из которых должен дать город. При этом увеличение стоимости проекта не ляжет на плечи городского бюджета, все расходы понесет заказчик. Сам проект в общем уже готов и даже направлен на Главгосэкспертизу.

Интерьеры решены в светлых тонах. Фото: ООО "СКА-Арена"

Что касается архитектурного конкурса, по результатам которого будет определен внешний вид сооружения, то его планируют провести в закрытом режиме с участием иностранных и отечественных проектных бюро. Результаты обещают обнародовать до конца 2020 года.

Вместе с обликом арены архитекторы определят и вид прилегающей территории вокруг стадиона, которая расположится на 12 гектарах. Здесь уже точно будут спортивные и детские площадки, скейтпарк и многое другое.

Будет зона фуд-кортов и отдыха. Фото: ООО "СКА-Арена"

А пока в «СКА-Арене» показывают рендеры внутренних помещений арены. Здесь разместятся не только привычные рестораны и кафе, отдельные ложи и зоны отдыха. Предусмотрен также зал славы СКА, где будут висеть свитера выдающихся игроков, выступавших за армейский клуб.

Смотреть игру можно будет из комфортабельной ложи. За отдельные деньги, разумеется. Фото: ООО "СКА-Арена"

В целом, дизайн будет иметь «космические» нотки, не зря главный трофей Континентальной Хоккейной лиги и проспект, на котором будет стоять арена, носят имя Юрия Гагарина.

Сроки ввода в эксплуатацию арены прилегающего парка остаются неизменными - май 2023 года, что не удивительно, ведь именно здесь должен пройти Чемпионат мира по хоккею того же года.