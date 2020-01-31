Появилось видео обрушения крыши в спортивного комплекса в Петербурге

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:10:54+03:00

Здание СКК развалилось на куски при демонтаже крыши, один рабочий сорвался с большой высоты [видео]

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В Сети появилось видео страшного момента, как рушится СКК «Петербургский». Инцидент произошел днем 31 января во время работ по демонтажу стальной мембранной (натяжной) крыши спорткомплекса.

По предварительным данным, при срезке крепежей кровли, один из монтажников вышел из высотной люльки и остался на верхней части бетонной конструкции. В этот момент из-за резкого перепада натяжения стены СКК подломились и здание обрушилось.

Рабочий не успел добежать до люльки крана и, судя по всему, упал вниз. В пресс-службе МЧС сообщают, что под завалами может находиться рабочий.

В настоящее время на место прибыли все экстренные службы города.

Напомним, что СКК был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Проведенная недавно экспертиза показала аварийное состояние натяжной крыши здания. После ее демонтажа и "глубокой реставрации" на месте спорткомплекса должна была появиться новая хоккейная арена на 20 тысяч зрителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758018" frameborder="0"></iframe> Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру

ИСТОЧНИК KP.RU