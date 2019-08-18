Не пешеходная, зато зеленая: Как утихомирят улицу Рубинштейна

Жители улицы Рубинштейна и рестораторы, лишающие их сна, сели за стол переговоров. Встреча на тему самой «барной» улицы прошла в пятницу, 16 августа, в администрации Центрального района.

– Работа над проектом реконструкции улицы началась пять месяцев назад, – сообщила лидер инициативной группы жителей Анастасия Козлова. – За это время прошли несколько встреч с представителями заведений и опрос жителей. Это позволило составить некую дорожную карту, определить пул задач.

ЗАКРЫТЬ ОКНА И ДВЕРИ

Главная проблема, которая волнует и жителей, и арендаторов злачной улицы, – безопасность. Народ просит не шуметь после десяти часов вечера и не давать гостям ресторанов и баров распивать спиртное прямо на тротуарах. Предприниматели готовы закрываться в одиннадцать, а по вечерам приглашать клиентов внутрь, закрывать окна и двери, самых шумных отправлять домой на такси. Согласны рестораторы и создать отдельные зоны для курения.

Но чтобы улица действительно стала спокойнее, по мнению бизнеса, нужно усилить полицейские патрули.

– Улица находится под усиленным контролем полиции при взаимодействии с прокуратурой города, – парировали представители Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. – За последние два года уже увеличивали количество нарядов. Альтернативным решением по усилению мер безопасности могли бы стать ЧОП.

Стоит ли нанимать платную охрану, и, если да, кто будет за нее платить, обсуждается.

«ПОКА НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Вторая острая проблема Рубинштейна – запаркованность. Жители предлагают сделать проезжую часть и тротуары на одном уровне: это должно «затормозить транспорт и создать комфорт пешеходам». Есть идея и зонировать улицу с помощью мобильных урн и кадок с растениями, которые хотят ставить «как можно дальше от окон».

Вот только, по закону, ни делать из тротуаров и проезжей части одно целое, ни ставить в парковочной зоне предметы, которые помешают автомобилистам, нельзя. Зато можно очистить тротуары от громоздких террас. На днях районные власти как раз отправили в Комитет по контролю за имуществом документы на демонтаж одной из таких. Разгрузить улицы могли бы и платные парковки.

– Сделать Рубинштейна полностью пешеходной не получится, – отмечают в Администрации Центрального района Петербурга. – Это приведет к дорожному коллапсу близлежащих улиц и запаркованности соседних дворов. Не получится пока и ограничить движение: это дорога общего пользования.

Что сделать можно? Озеленить. В ближайшее время, с подачи жителей, по улице расставят деревья и кустарники в высоких кадках. Утихомирить улицу поможет и открытие чего-либо, кроме ресторанов и отелей, – тех же пекарен, аптек и книжных магазинов. Бизнес выработает проект «правил и тарифов», чтобы вносить свою долю в содержание общего имущества.

КОНКРЕТНО:

Протяженность улицы Рубинштейна – 700 метров.

В домах на ней живет около 4 500 человек.

Четвертая часть площади всех домов улицы нежилая.

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