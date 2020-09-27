«Зачем травить девочку, которая заслуженно победила?»: Мать 11-летней Софии Феськовой ответила на скандал на «Детском Евровидении 2020»

Софию затравили в соцсетях после победы в отборочном туре Фото: Личный архив героя публикации

В России вот уже который день не утихает скандал вокруг 11-летней певицы Софии Феськовой, которая будет представлять страну на «Детском Евровидении 2020». Девочку выбрали после отборочного тура, на котором она представила песню "Мой новый день". Многие болели за конкурсантку из Санкт-Петербурга, но ее победа и предстоящая поездка в Варшаву разозлило некоторых пользователей Сети, которые буквально затравили исполнительницу.

Часть Интернет-пользователей назвала Софию "проплаченной" конкурсанткой, которая якобы победила "за счет накрутки голосов". По мнению критиков, якобы девочку специально протащили в финал и дали ей выиграть "незаслуженно".

Ранее мать Софии пообещала ответить критикам своей дочери. По ее словам, Интернет-хейтеры ей сильно подпортили настроение. Но на самой юной певице, к счастью, это не сказалось.

Мать не понимает, зачем критиковать дочь, которая заслуженно победила Фото: Личный архив героя публикации

- Дочка в хорошем настроении. Она не читает критику, я стараюсь оградить ее от этого, - пояснила "КП-Петербург" мать Софии Александра. - Не думаю, что это (критика - прим.ред.) повлияет на конкурс. Это просто злостные комментарии и не более. Другим надо уметь проигрывать достойно. Зачем травят ребенка? Мне совершенно непонятна эта история. Неприятно, когда так делают люди, столько зла выкидывают на девочку, которая занимается с утра до ночи, очень старается. Она прекрасно спела свою песню, заслуженно выиграла. Не знаю, зачем выливать такую грязь.

Мать Софии после случившегося заявила, что прекратит давать интервью. Другого ответа "хейтерам" у нее не будет.

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