Более 1,6 тысячи ампул с вакциной от коронавируса поставят в Ленинградскую область

Крупная партия вакцины от коронавируса поступит в Лениобласть Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 28 сентября 2020 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с Министерством здравоохранения России на поставку крупной партии вакцины от коронавируса. Двухкомпонентный препарат "Гам-КОВИД-Вак", выпускаемый под торговой маркой "Спутник V", поступит в больницы региона в ближайшее время.

- До конца года в область поступит 1624 дозы препарата. Вакцинировать будут в первую очередь медицинских работников, занятых в ковидных стационарах, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Соглашение на поставку лекарства подписал губернатор региона / Фото: Администрация Ленобласти

На данный момент несколько врачей 47-го региона уже были вакцинированы новым лекарством. Первая партия препарата от коронавируса поступила в область еще 15 сентября. В нее вошло всего 42 дозы, которые тоже были предназначены для медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом.

- Партия пробная и прежде всего предназначена для отработки логистической схемы. Двухкомпонентная вакцина требует особых условий перевозки и хранения.Храниться вакцина должна при температуре минус 18 градусов, - пояснил генеральный директор "Ленфарм" Савва Филиппович.

Напомним, что в Петербурге проходят клинические испытания вакцины от COVID-19. В них участвуют около 150 добровольцев.