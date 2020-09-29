Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга повысят со следующего года

Цены на проезд в транспорте неизбежно вырастут. Но по проездным - не так сильно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцев ждет очередное повышение цен на проезд в общественном транспорте. Эта неизбежная мера придет, как обычно, с наступлением следующего года. На сколько именно вырастет разовый тариф, пока неизвестно. Но то, что рост будет, и от него никуда не деться - подтвердил глава городского Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

- Это не из-за коронавируса, а абсолютно нормальное явление. Повышают пенсии — повышают тарифы. Это касается всего, в том числе ЖКХ. Доходы у людей упали, согласен, но тарифы растут в пределах установленных нормативов. Во всем мире общественный транспорт - это убыточная услуга. Мы - не исключение, - заявил чиновник в эфире «Открытой студии» на телеканале «78».

При этом, пока речь идет об увеличении стоимости разового проезда - по жетонам в метро или билетам в автобусе, троллейбусе или трамвае. Глава комитета отметил, что бюджет Петербурга не должен «доплачивать за туристов». «Подорожник» останется намного более выгодным, хотя подорожание может затронуть и его. Рост может составить от 8 до 16%.

- В процессе обсуждения проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будут рассмотрены различные варианты тарифной политики на городской пассажирский транспорт, – отметили в Комитете по транспорту.

Окончательное решение примут исходя из финансовых возможностей города.