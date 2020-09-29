Расчлененный труп в мешке нашли у яхт-клуба в Санкт-Петербурге

Расчлененный труп нашли у яхт-клуба в Петербурге. Фото: Петр КИБЕР

Очередной случай «расчлененки» произошел в Санкт-Петербурге. Строительный мешок с останками человека вечером 29 сентября выловили из Финского залива в Приморском районе города. Пакет прибило к берегу в районе яхт-клуба на Береговой улице.

- В 17:15 на Берегововой улице, 19 обнаружен мешок. В мешке находился труп без головы и рук, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас на месте происшествия работают оперативники Главка полиции и сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу, в том числе эксперты.

Кому принадлежат останки, а также их половая принадлежность, пока неизвестно.

Тело в мешке прибило к берегу у Береговой улицы. Фото: Яндекс.Карты

Отметим, что яхт-клуб, в котором была сделана страшная находка, находится в непосредственной близости от высотки «Лахта Центра».

Стоит сказать, что чуть больше недели назад из реки Екатерингофки, которая впадает в Финский залив, но в другой части Петербурга, был выловлен строительный мешок с отчлененной мужской ногой. Внутрь был положен ротор от электродвигателя, добавленный как утяжелитель. Находку на берегу вечером 21 сентября обнаружил местный рыбак. Позднее Следственный комитет завел по факту ЧП дело об убийстве.