В этих местах знают и любят Пушкина. ФОТО: Музей «Дом станционного смотрителя».

На дворе прекрасная, но такая короткая пора - золотая осень. Успеть насладиться этим временем года можно в небольшом путешествии по Ленобласти. На этот раз предлагаем отправиться в Гатчинский район. Музеи, памятники архитектуры, храмы, и все это - в окружении живописной природы. Что может быть лучше такой поездки для осенних выходных?

ЦАРСКАЯ ЭПОХА

Старинный город Гатчина не нуждается в представлении. Недаром это одна из крупнейших туристических точек на карте Ленобласти. Кстати, совсем недавно стало известно, что Гатчина станет столицей 47-го региона. Этот статус за ней официально закрепят в этом году, а до конца 2022 года туда планируют переехать и органы власти. К слову, большим преимуществом для путешествия в Гатчину является и близость к Петербургу - всего около сорока километров. Легко туда добраться можно и на электричке, и на автобусе, и на маршрутке, и на собственном автомобиле.

Парк в Гатчине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная достопримечательность города - музей-заповедник «Гатчина». Невероятный по красоте дворцово-парковый ансамбль появился во времена правления императрицы Екатерины II. В 1765 году государыня подарила Гатчинскую мызу своему фавориту - графу Григорию Орлову. Центром на территории стал роскошный дворец, его проект выполнил знаменитый итальянский архитектор Антонио Ринальди. Возводили дворец почти пятнадцать лет, но графу Орлову пожить в нем не довелось: он умер в 1783 году. Позже Екатерина подарила поместье своему сыну - будущему императору Павлу I, после чего Гатчина стала императорской резиденцией. Сегодня просторные залы трехэтажного дворца доступны туристам, и это точно одно из обязательных к посещению мест.

Будете в Гатчине, обязательно сходите в сам Дворец. Фото: Олег ЗОЛОТО

У дворца развернулся огромный парк, который можно назвать произведением искусства. Его площадь составляет 143 гектара, а планировка по-настоящему впечатляет: это сады, озера, русла небольших речек, островки, аллеи, видовые точки на разных уровнях, павильоны, мостики и ворота. Чтобы насладиться каждым уголком, приехать сюда придется не один раз, но это того стоит.

Павильон Венеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Одно из известнейших мест Дворцового парка - павильон Венеры. Находится он на острове Любви и омывается с трех сторон Белым озером. Этот водоем, кстати, является центром паркового ансамбля. Павильон построен в 1790-х годах по проекту архитектора Винченцо Бренна. Подобное строение цесаревич Павел Петрович увидел по время заграничного путешествия по Европе в поместье принца Конде в Шантийи и пожелал выстроить такой же в Гатчине.

Адрес: Гатчина, Красноармейский проспект, 1.

Режим работы Гатчинского дворца: ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00), понедельник выходной.

Цена билетов (индивидуальное посещение - парадные залы, выставка оружия, подземный ход, церковь): взрослые - 450 рублей, учащиеся - 200 рублей, лица в возрасте от 65 лет и старше - 250 рублей, семейный билет (двое взрослых с детьми) - 1100 рублей.

Режим работы Гатчинского парка: ежедневно с 06.00 до 22.00.

Вход бесплатный.

А ЧТО ЕЩЕ?

В состав музея-заповедника входит еще один знаменитый дворец - Приоратский. Он был построен в 1790-х годах по проекту русского архитектора Николая Львова. Сегодня это единственный сохранившийся памятник землебитного строительства (где строительным материалом служит земляной грунт. - Прим. ред.). Возводился дворец при Павле I и был задуман как резиденция Мальтийского ордена. Сейчас это музей, там есть постоянная экспозиция об истории сооружения. Часто проходят временные выставки, а в капелле дворца даже проходят выступления музыкантов, которые исполняют классическую музыку. Вокруг дворца развернулся живописный Приоратский парк.

Адрес: Гатчина, улица Чкалова, 22.

Режим работы: среда - воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00), понедельник, вторник выходные дни.

Цена билетов во дворец: взрослые - 200 рублей, учащиеся - 100 рублей.

ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МЕСТАМ

В деревне Выра Гатчинского района есть интересный литературный музей «Дом станционного смотрителя». Нетрудно догадаться, что связан он со знаменитой повестью Пушкина. Примечательно, что это первый в России музей литературного героя. Открылся он в 1972 году в сохранившемся здании Вырской почтовой станции, по произведению «Станционный смотритель» и архивным документам там воссоздали быт XIX века. К сожалению, сейчас музей временно закрыт на реставрацию. Однако его точно стоит запомнить на будущее. А пока можно посетить деревню Кобрино. Там находится знаменитый «Домик няни А. С. Пушкина».

Няня Пушкина Арина Родионовна жила в маленьком скромном доме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Расположен он в том самом доме, где когда-то жила няня Арина Родионовна вместе с мужем и детьми. Увидеть там можно простое убранство и быт крестьянской семьи XVIII века. До наших дней сохранилась даже сумочка торба, которая, по преданию, принадлежала самой няне Пушкина. Сейчас в музее тоже идет ремонт, однако экспонаты смогут увидеть индивидуальные посетители. Доступны экскурсии, которые сотрудники проводят на открытом воздухе.

Как добраться: Гатчинский район, деревня Кобрино, 27.

Экскурсии по предварительной записи по телефону: 8-931-310-31-33.

А ЧТО ЕЩЕ?

Есть в Гатчинском районе и еще одно место, связанное с Пушкиным, а точнее - с его семьей. Это музей-усадьба «Суйда». С 1759 и до смерти в 1781 году здесь жил прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал, уроженец далекой Африки, сподвижник Петра I и генерал-аншеф русской армии. Затем поместье перешло по наследству двоюродному деду Пушкина. А позже именно здесь родилась и выросла будущая мать поэта Надежда Осиповна Ганнибал. Кроме того, в местной церкви в 1796 году она венчалась с Сергеем Львовичем Пушкиным, будущим отцом поэта.

Немногие знают, что здесь жил прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал. ФОТО: музей-усадьба «Суйда»

Адрес: Гатчинский район, поселок Суйда, Центральная улица, 1.

Режим работы: среда - воскресенье с 10.00 до 17.00 (касса до 16.45), понедельник, вторник выходные дни.

Экскурсии по предварительной записи по телефону: 8 (813) 715-89-70.

ПИСАТЕЛЬСКИЙ РАЙ

Стоит посетить в Гатчинском районе и музей-усадьбу «Рождествено». Поместье было связано с семьей писателя-эмигранта Владимира Набокова - этому посвящена и главная экспозиция. Атмосфера ушедшей дворянской эпохи, окрестности усадьбы и прекрасные виды тоже не оставят равнодушными.

В Рождествено тихо и спокойно. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Адрес: Гатчинский район, село Рождествено, Музейная улица, 1.

Режим работы: среда - воскресенье с 11.00 до 17.00, понедельник, вторник выходные дни.

Цена билетов: входной - 200 рублей, льготный - 100 рублей.

Для заказа экскурсий: 8 (813) 716-21-58.