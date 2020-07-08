Самый высокий маяк в России, редкие цветы и древние памятники: Что посмотреть в Волховском районе

Это лето - лучшее время для путешествий по родным краям. Чтобы увидеть интересные места, необязательно отправляться в долгие и далекие поездки. Лениградцам в этом плане повезло: в выходные можно посетить еще неизвестные места своего региона. Уже можно смело отправляться в районы «зеленой» зоны, где сегодня благоприятная эпидситуация. Среди них Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский, Бокситогорский и Кингисеппский районы. Там открыты кафе и рестораны, работают музеи, ждут посетителей турбазы и гостиницы. А «Комсомолка» составила маршрут по одному из самых интересных для туристов районов - Волховскому.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ

Главная достопримечательность района - конечно, Старая Ладога. Она считается древней столицей Руси. В середине IX века князь Рюрик основал на берегу реки Волхов крепость. Древние укрепления сохранились до наших дней - сегодня там работает краеведческий музей, который можно посетить с экскурсией. Для посещения сейчас обязательно наличие маски.

Режим работы музея-заповедника «Старая Ладога»: ежедневно с 09.00 до 18.00.

Вход на территорию крепости: дети, льготники бесплатно, учащиеся, студенты, пенсионеры - 20 рублей, взрослые - 50 рублей.

Единый билет на музейные экспозиции: дети, льготники бесплатно, учащиеся, студенты, пенсионеры - 100 рублей, взрослые - 200 рублей.

В белокаменном храме XII века сохранилась древние фрески.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

Рядом с крепостью находится Георгиевская церковь. Белокаменный храм XII века признан памятником архитектуры. Глядя на него, вы наверняка вспомните страницы учебника истории, ведь он выполнен в узнаваемом новгородском стиле. Также недалеко от крепости можно заглянуть в археологический музей, который находится в старинном каменном доме на Варяжской улице. А еще за десять минут на машине оттуда можно добраться до Танечкиной пещеры. По легенде, ее подземные ходы ведут к самой крепости.

ПОЛЮБОВАТЬСЯ ПРИРОДОЙ

Рядом со Старой Ладогой есть деревня Иссад, которая знаменита Горчаковщинским водопадом. Его принято считать самым высоким в Ленобласти - около пяти метров. Туристы оправляются туда за красивыми фотографиями в брызгах воды. А в жаркие дни смельчаки окунаются в ледяную воду.

Как добраться: пять минут пешком от деревни Иссад. До деревни - около 120 км от Петербурга по трассе «Кола» на автомобиле.

Одна из природных достопримечательностей района - водопад.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Еще одно интересное место в Волховском районе - памятник природы «Нижневолховский». Заповедником эту территорию признали всего несколько лет назад. Причиной стали цветы, которые растут в этой местности, - прострел обыкновенный. Это занесенное в Красную книгу растение семейства лютиковых. Специалисты говорят, что заповедник - чуть ли не единственное место в России, где оно растет. Конечно, на территории «Нижневолховского» нельзя собрать букетик этих цветов, ведь они находятся под охраной. А еще никаких пикников и костров - только любоваться природой и дышать свежим воздухом.

Как добраться: по трассе «Кола» около 120 км от Петербурга. После моста через реку Волхов свернуть на деревню Березье. На правом берегу реки по южной границе деревни расположены заповедные участки.

ПОБЛИЖЕ К ВОДЕ

Часть Волховского района находится на берегу Ладожского озера, а значит, можно смело отправляться на отдых у воды - загорать, плавать или рыбачить. Например, в сторону Новой Ладоги или Сясьстроя. Там расположено множество гостиниц, кемпингов и турбаз на любой вкус и кошелек. Кроме того, в «зеленой» зоне гостиницы сейчас могут работать без ограничений, а значит, там разрешены питание и другие услуги, помимо проживания.

На юго-востоке Ладожского озера находится Стороженский маяк - самый высокий маяк в России. Башня на мысу поднялась на 71 метр вверх. Действующему маяку уже более ста лет. На сам маяк и его территорию попасть нельзя, но можно полюбоваться рекордсменом с берега Ладожского озера - точно останетесь под впечатлением.

200 км от Петербурга по трассе «Кола» - и перед вами вот такая красота!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Как добраться: на машине путь составляет около 200 км от Петербурга. Ехать по трассе «Кола» на Мурманск. Свернуть налево перед мостом через реку Паша. Ехать вдоль реки, затем свернуть на Загубье, перебраться через понтонный мост на Ладожском канале и ехать по лесу до маяка.

Можно выловить самому, а можно и купить на рынке.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОЛАКОМИТЬСЯ

Рыбный рынок в деревне Юшково существует уже много лет - туда отправляются за деликатесами из рек и озер. Лавки с товаром расположены на площадке перед мостом через реку Волхов на трассе «Кола» - специально для удобства автомобилистов. С самого утра туда завозят свежую копченую рыбку - терпугов, сигов, лещей, - от ароматов которой трудно устоять. Если дни нежаркие, то там продают и свежую, только выловленную рыбу. Всегда можно найти сушеные и вяленые деликатесы, а иногда и редкости вроде местного копченого угря.

Как добраться: около 120 км по трассе «Кола» из Петербурга, остановка перед мостом через реку Волхов.