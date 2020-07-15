Соленое озеро, святой источник и древняя крепость: Что посмотреть в Кингисеппском районе

Продолжаем рассказывать об интересных местах в 47-м регионе, где можно провести выходные. На очереди - Кингисеппский район. Он как раз входит в число «зеленых» - тех, где эпидситуация уже благоприятная, а значит, туда можно смело отправляться на отдых. Мы собрали несколько точек, куда можно заглянуть во время путешествия по родным краям. Отправляемся в путь!

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Настоящая природная жемчужина Кингисеппского района - Кургальский заказник. Он расположен на одноименном полуострове, окруженном акваторией Финского залива. Здесь открываются прекрасные виды на приморские луга, сосновые боры, озера и песчаные пляжи. На полуострове гнездится несколько сотен видов пернатых, в том числе и редчайший на Балтике кулик - балтийский чернозобик. Известно это место и ластоногими - серыми тюленями и редкими балтийскими кольчатыми нерпами, которые занесены в Красную книгу.

В охранной зоне нельзя жарить шашлыки, а любоваться природой - нужно! Фото: ooptlo.ru / Федор Лашков

Излюбленные места на полуострове у местных жителей - это озера. Одно из них носит название Белое. Рыбаки отправляются туда за щукой, плотвой и лещом. Другое озеро - Липовское, известное как единственное соленое озеро Ленобласти. Такое явление связано с тем, что оно впадает в Финский залив. Удивительные по красоте места без раздумий стоит посетить, однако важно знать некоторые правила, ведь вся территория заказника - охраняемая природная зона.

НА ЗАМЕТКУ

В Кургальском заказнике нельзя вне специально отведенных мест останавливаться на отдых, ставить палатки и бросать машины. Никаких костров и шашлыков. Ловить рыбу в акватории Финского залива, Лужской губы и Липовского озера запрещено с 15 апреля по 15 июля. Конечно, нужно забирать мусор с собой, как и в любом лесу. А еще заказник - не место для охоты, сбора грибов и растений. Важно помнить, что человек здесь гость среди нетронутой природы.

Как добраться: на автомобиле из Петербурга около 180 км. Нужно доехать до Усть-Луги, затем вверх по Кургальскому полуострову до деревни Курголово мимо деревни Выбье.

ВОСХИТИТЬСЯ АРХИТЕКТУРОЙ

Яркая достопримечательность административного центра района, города Кингисеппа, - пятиглавый Екатерининский собор. Он был построен во времена Екатерины II придворным архитектором Антонио Ринальди. Другими известными работами великого итальянца являются, например, Большой дворец в Гатчине и Мраморный дворец в Петербурге. Главный православный храм Кингисеппа отличается смешением стилей барокко и классицизм.

Главный православный храм Кингисеппа. Фото: lentravel.ru

А ЧТО ЕЩЕ?

Недалеко от деревни Пиллово находится известный уже несколько веков святой источник Почаевской Божией Матери. Это известное место для паломничества. Верующие отправляются туда, чтобы испить ключевой воды и омыться ею. Рядом с источником стоит небольшая часовенка, а само место известно камнем со следом стопы Богородицы. Местные жители поговаривают, что в углублениях на камне всегда стоит вода, сколько бы ее не вычерпывали.

Местные говорят, что в углублениях на камне всегда стоит вода. Фото: vk.com/pillovo

Как добраться: на автомобиле из Петербурга около 140 км. Нужно ехать до поселка Георгиевское - источник находится за южной окраиной поселка на берегу реки Кихтолка.

НА ГРАНИЦЕ

Конечно, путешествие по району не обойдется без Ивангорода. Приграничный город на реке Нарве, через которую ведет мост в Эстонию, - место с богатой историей. Главная достопримечательность - Ивангородская крепость, основанная в XV веке царем Иваном III для защиты Новгородских земель от западных соседей. Несмотря на то что укрепления не раз перестраивались, а во время Великой Отечественной войны крепость сильно пострадала, она поражает своим масштабом. Несколько лет назад на древних укреплениях провели большую реставрацию. Сейчас в крепости работает музей.

Приграничный город на реке Нарве - место с богатой историей. Фото: kingisepplo.ru

Режим работы: с 10.00 до 20.00 без выходных.

Цена билетов: школьники до 16 лет бесплатно, студенты, пенсионеры - 125 рублей, взрослые - 250 рублей.

ВАЖНО!

Поскольку Ивангород входит в пограничную зону, просто так попасть туда в качестве туриста не получится. Если вы житель Петербурга или Ленобласти, то для самостоятельного путешествия нужно оформить специальный пропуск. Сделать это можно в Региональном пограничном управлении ФСБ по адресу: Шпалерная улица, 62. А еще, прежде чем отправляться в Ивангородскую крепость, нужно договориться о своем визите. Сделать это можно по почте: ivmuseum@lenoblmus.ru или по телефону 8-81375-51-792.

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО

Недалеко от Ивангородской крепости, в бывшем особняке купца Пантелеева, расположен Художественный музей, где можно увидеть коллекцию работ русского художника-сказочника Ивана Билибина. Один из ярчайших представителей художественного объединения «Мир искусства» известен своими иллюстрациями к «Сказке о царе Салтане», «Сказке о золотом петушке», былине «Вольга».

Бывший особняк купца Пантелеева тоже достоин внимания. Фото: kingisepplo.ru

А ЧТО ЕЩЕ?

В Ивангороде стоит заглянуть в район Парусинка, который находится буквально в пятидесяти метрах от границы с Эстонией. Его история неразрывно связана с именем барона Александра Штиглица - известным финансистом, банкиром и меценату. В середине XIX века он приобрел здесь суконную мануфактуру, а район превратился в большое фабричное поселение с цехами, учебными заведениями и жилыми домами для рабочих.

На Парусинке находится храм Святой Троицы, который являлся семейной усыпальницей семьи Штиглицов. Барон приказал построить его, когда умерла его супруга Каролина Карловна. Туристы приезжают взглянуть на пятиглавую церковь с некогда изысканным и богатым внутренним убранством.

Храм Святой Троицы являлся семейной усыпальницей семьи Штиглицов. Фото: kingisepplo.ru

Кроме того, с Парусинки открываются виды на знаменитый Нарвский водопад. Изначально их было два, и именно они дали возможность развивать в этих местах промышленность. Сегодня на месте второго находится Нарвская ГЭС.

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