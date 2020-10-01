Добро пожаловать, или без масок вход воспрещен: С 1 октября в петербургском метро начали требовать наличие средств защиты

С 1 октября контроль за ношением масок в транспорте обещали ужесточить. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 октября в Санкт-Петербурге усилился контроль на ношением средств индивидуальной защиты (СИЗ) в общественном транспорте. Об ужесточении масочного режима Смольный объявил накануне, а с утра четверга наличие масок начали проверять на входе в метро. Но везде по разному, где-то жестко, а где-то спустя рукава.

- На «Петроградской» объявляли по громкой связи, не пускали без масок. А на «Пионерской» сотрудник тихонько пытался что-то сказать пассажирам, но все свободно проходили мимо, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург», ехавший утром на работу.

Другие сотрудники редакции также поделились впечатлениями: «На беговой можно было пройти свободно, не заметил, чтобы кого-нибудь останавливали без маски»; «На Комендантском проспекте все жестко: нет маски - не пройдешь».

А вот на «Улице Дыбенко» ловили через раз: от одних пассажиров требовали надеть маску, а другие, чуть раньше, проскочили беспрепятственно.

Носить средства защиты надо в транспорте, такси, каршеринге, на вокзалаз и в аэропорту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что фактически, усиления масочного режима нет. Носить средства защиты - перчатки и маски - требовалось постоянно. С момента выхода в марте постановления городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» ничего и не менялось, однако в последнее время контроль за ношением масок практически отсутствовал.

Но резкий рост заболеваемости, а утром 1 октября в городе зафиксированы уже 285 зараженных за сутки, заставил Смольный усилить противокарантинные меры. Проверять наличие масок привлекут даже Росгвардию.

Кроме метро, носить СИЗ надо в автобусах, трамваях, троллейбусах, в такси и каршеринге, а также на вокзалах и в аэропорту.

Нарушителям грозит штраф в 4 тысячи рублей на первый раз и пять - во все последующие.