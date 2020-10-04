После победы на шоу «Голос. 60+» Дина Юдина из Петербурга ушла на больничный

По словам Дины Юдиной, проблемы с горлом у нее начались несколько месяцев назад. Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

91-летней петербурженке Дине Юдиной, покорившей сердца слушателей на шоу «Голос. 60+», уже прочат большое и славное будущее на российской эстраде. Ей восхищается сама Тамара Гвердцители, а те, кому довелось услышать пение Юдиной вживую, говорят, что ее манера исполнения трогает самые глубокие струны души. Однако не все так просто и легко, как хотелось бы: как рассказала «КП-Санкт-Петербург» сама Дина Ивановна, она может потерять свой волшебный голос из-за болезни.

По словам Юдиной, у нее проблемы с горлом. Начались они несколько месяцев назад и к сегодняшнему дню уже успели перейти в стадию хронических.

- Мне даже поставили диагноз – то ли фарингит, то ли ларингит, я, если честно, не помню, - признается новоявленная звезда. – Сильно болит, и голос изменился.

Наставница Дины Юдиной Тамара Гвердцители в восторге от своей "воспитанницы". Фото: Олег ЗОЛОТО

Дина Ивановна вспоминает: месяц назад, когда она только-только подавала заявку на участие в шоу «Голос», все было более-менее терпимо. Однако за считанные дни самочувствие исполнительницы ухудшилось.

- У меня сохранилось видео, которое я посылала жюри на отборочном этапе, - рассказывает Юдина. – Вот там я еще пою своим голосом, нормальным. А потом из-за болезни он начал меняться. В итоге в финале я пела на целый тон ниже, чем обычно и выступала совершенно больная. А продержаться до конца и вовсе сумела только потому, что постоянно пила микстуры и сосала леденцы от болей в горле. Я удивлена, что этого никто не заметил. Так что сейчас у меня никаких творческих планов на будущее нет. Нужно сначала вылечиться, не потерять голос, а там уже будем думать.

На шоу Дина Ивановна до конца не верила в свою победу – думала, что звание лучшего исполнителя отдадут ее ближайшему сопернику Петру Таренкову – тоже, кстати, петербуржцу. Но все сложилось так, как сложилось – по словам Юдиной, чашу весов в ее сторону склонило то, что Таренков все-таки профессиональный исполнитель и оперный певец, а она пришла на сцену «из народа».

Своим основным конкурентом Дина Юдина считала профессионального исполнителя Петра Таренкова. Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

- Я очень рада, что в моей жизни был такой опыт, - признается победительница. – Там царила такая чудесная атмосфера – вы даже представить себе не можете! На меня очень приятное впечатление произвел Дима Нагиев, а дирижеру оркестра Сергею Сергеевичу я и вовсе призналась в любви – это же такой труд, подстраивать музыкантов под каждого исполнителя. Конечно, темп работы был очень высокий – я за неделю в Москве устала так, как не уставала за все последние годы. Но тогда это совершенно не чувствовалось.

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