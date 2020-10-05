«Выстрелил, попал в голову. Появился ужас, что я чудовище»: Историк Соколов рассказал психиатрам, как убил аспирантку Ещенко

Соколов рассказал психиатрам, как убил аспирантку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В суде по делу историка Олега Соколова, убившего аспирантку Анастасию Ещенку, в атаку пошла сторона защиты. Адвокаты экс-доцента СПбГУ попросили суд в открытом процессе зачитать психиатрическую экспертизу Соколова, которую ранее уже зачитывали в процессе, но за закрытыми дверьми. Судья отметила, что она уже слышала заключение экспертов, но адвокаты хотят ее огласить не для суда, а для журналистов. Защитники настояли на гласности процесса. В итоге адвокат Сергей Лукьянов зачитал выводы экспертов, в котором был и рассказ самого историка, как он убивал свою невесту.

- Соколов хроническими психическими заболеваниями, слабоумием, которые лишали бы его способности осознавать свои действий, не страдал и не страдает в настоящее время, - пришли к выводу эксперты. - У него есть личностные черты, в виде присущих вспыльчивости, наряду с завышенной самооценкой, склонности к браваде, стремление выглядеть незаурядной неординарной личностью. Категоричность правильности своей позиции, склонность отстаивать свои интересы, эмоциональная настойчивость, нежелание сдерживать отрицательные эмоции, субъективность оценки правильности своих действий.

По словам Соколова, он не хотел стрелять, но попал в голову Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эксперты решили, что Соколов полностью осознавал свои действий. Наркоманией и алкоголизмом не страдает. Принимаемые им препараты не оказали влияние на его психологическое состояние, тем не менее - фармацевтика не входит в раздел психиатрии.

- У Соколова была длительная психотравмирующая ситуация, обусловленная конфликтом с Понасенковым, которая приводила к внутреннему эмоциональном напряжению, - зачитал Лукьянов мнение психиатров. - Сложившиеся обстоятельства создавали глубоко психотравмирующие обстоятельства, недоумение, растерянность, неприязнь, злость, чувство несправедливости и безнаказанности оппонента.

На фоне этого, по мнению экспертов, у Соколова была "ощущение постоянного психологического дискомфорта". Он старался игнорировать конфликт, не обращал внимание на публикации о себе, не смотрел компрометирующие сайты, углублялся в работу. Это привели к "истощению личностных ресурсов, снижение порогу моральной устойчивости", Соколова.

Анастасия была аспиранткой СПбГУ Фото: СОЦСЕТИ

При этом отношения с Анастасией Ещенко у Соколова были испорчены после отдыха заграницей, из которого они вернулись летом 2019 года. По словам доцента, это путешествие отодвинуло их свадьбу, так как у пары кончились деньги.

- В день правонарушение (убийства, - прим.ред.) Соколов встретил Анастасию, она была расстроена, - говорится в заключении. - По словам Соколова, они "мы сели за стол, было пять лет, как мы знакомы, она сказала, что я лучший историк России. Я решил спросить про детей, когда мне лучше с ними встретиться. Началась ссора с потерпевшей, она оскорбляла детей словами - "твои выродки, я их ненавижу". Это сопровождалось бешенными всплесками, она изменилась в лице, стала скалиться, стала похожа на ведьму".

Ссора, как говорится в заключении, привела к "острому росту эмоционального напряжения". По мнению экспертов, Соколов хотел разрешить конфликт. Для этого он, по его словам, стал снимать ее на телефон". После этого Анастасия выбила телефон их его рук и выбежала.

У Соколова завышенная самооценка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Меня трясло, я сел за компьютер, хотел отвлечься, поработать, - приводят слова Соколова эксперты. - Через 30-40 минут она вернулась, ворвалась с ножом и шарфом, который я ей дарил, стала резать его и кричать: "Ненавижу все, что со тобой связано".

По мнению экспертов, это привело к острому эмоциональному напряжению.

- Ко мне пришла идиотская идея, я хотел выстрелить, чтобы звук выстрела ее успокоил. Она бросилась на меня с ножом или ножницами. Я поднял руку и выстрелил в ее сторону. Стрелять в нее я не собирался, но попал в голову, - рассказал Соколов экспертам. Что было дальше, по его словам, он не помнит. - Я очнулся от ощущения холода, появился ужас, что я чудовище.

Эксперты пришли к выводу, что "действия Соколова были субъективно неожиданными".

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