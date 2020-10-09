Смерть ребенка от суррогатной матери в Санкт-Петербурге: «Теневое» агентство скрывало младенца от государства

Сотрудница агентства держала детей у себя дома

В небольшом городке Коммунар умерла 5-месячная девочка, которая была рождена суррогатной матерью для пары из Китая. Малышка родилась 30 апреля в Санкт-Петербурге и должна была отправиться к паре из провинциального города в Поднебесной. Но границы к тому времени были закрыты. Поэтому сотрудница небольшого суррогатного агентства "Наследие" Дарья Ионосова не нашла ничего лучше, чем забрать ребенка к себе.

Бизнесвумен зарабатывает в клинике вместе со своей мамой. Раньше у них было агентство в Москве, но по неизвестным причинам им пришлось свернуть столичную клинику и обосноваться в Петербурге. Кроме них в доме также живут муж Дарьи и их двое детей.

Младенец жил в доме семьи с двумя детьми Фото: СОЦСЕТИ

Среди комментариев на сайте клиники есть интересные сообщения. В России запрещен выбор пола ребенка при искусственном оплодотворении. Показанием для этого может стать только гендерная предрасположенность к болезням. Тем не менее, клиенты недвусмысленно намекают, что в "Наследии" нет ничего невозможного.

"Нам порекомендовали компанию "Наследие" еще в Ташкенте в 2015 году, где мы проходили обследование. У нас уже есть три дочери, но мы очень хотели мальчика. С помощью донора и суррогатной мамы родился наш сыночек", - сообщает одна из клиенток.

Как сама описывает Елена силовикам тот момент, она отошла на некоторое время от ребенка, а потом застала его мертвым. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, которые внимательно все изучили и передали материалы в СУ СКР по Ленобласти. Началась проверка. Однако результатов пока нет.

Агентство пиарило себя в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

- Мы не знаем причину смерти, - признались "КП" в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти. Проверяли ли сотрудники ведомства содержание ребенка и документы агентства, неизвестно.

Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность. Но эксперты уточняют, что это лишь "входной диагноз". От чего действительно могла умереть девочка, пока точно сказать не могут.

- Если ребенок не дистрофичный, если его кормили, то может быть порок сердца, - рассказал "КП" врач скорой помощи Михаил Коневой. - А сердечная недостаточность - это обтекаемый диагноз, как сердечный приступ, это не причина. Есть такое понятие "внезапная смерть младенца". Тут нужно уметь оказывать первую помощь, но никто из родителей этому учиться не хочет.

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге тем временем разбирается с проблемой суррогатных агентств. Ранее она проводила совещания с представителями этого бизнеса, на котором обсуждала ситуацию с парами из Китая, которые не могут забрать своих детей из-за коронавируса.

- Основная сложность заключается в том, что сопровождение детей, рожденных по договору о суррогатном материнстве, находится вне поля государственного контроля, - пояснила детский омбудсмена Анна Митянина. - К сожалению, существует большое количество «теневых» агентств. И здесь ситуация гораздо сложнее. Ни у социальных служб, ни у органов здравоохранения нет понимания, как этот бизнес работает, какие есть проблемы. Есть только общие представления. Нам не доступна информация об общем количестве детей, о том, по каким адресам они находятся, в каких условиях содержатся.

И это агентство, где умер младенец, тоже не объявляло о своей проблеме Анне Митяниной и не сообщало о том, что дети ждут возвращения в Китай. По информации омбудсмена, конечный владелец "Наследия" находится в КНР.

- На связь с аппаратом Уполномоченного ее представители агентство не выходило, с иными организациями, осуществляющими данный вид деятельности в нашем городе, также не взаимодействовало, - пояснила Митянина. - Пытаемся разобраться.

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