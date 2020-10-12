Стало известно, когда в Петергофе завершится сезон фонтанов

Пока еще у всех желающих есть шанс увидеть живописные фонтаны Фото: Артем КИЛЬКИН

Самсон, разрывающий пасть свирепому льву, Большой каскад со множеством скульптур, беломраморные Адам и Ева – эти и другие достопримечательности Петергофа совсем скоро превратятся из фонтанов в обыкновенные статуи. Однако у всех желающих еще есть возможность полюбоваться водным убранством одной из красивейших императорских резиденций. Сезон фонтанов в Петергофе завершится уже в это воскресенье, 18 октября.

- Это обычная практика, фонтаны всегда работают до середины октября, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе музея-заповедника. - В этом году мы выбрали 18 число. Фонтаны будут работать до вечера, а потом их просто выключат и больше уже не запустят до следующего сезона.

Пока попасть на территорию музея, которая доступна каждый день без выходных, до конца недели можно за 450 рублей. А с 19 числа вход станет бесплатным. Правда, прогуляться посетители смогут только по Нижнему парку. Как пояснили в пресс-службе Петергофа, Верхний сад сейчас находится на реставрации, а потому закрыт для посетителей. Вновь откроетс яон только в 2024 году.

Напомним, в этом году из-за пандемии, которая принесла с собой запрет на массовые мероприятия, петербуржцы лишились, пожалуй, одного из самых зрелищных событий – праздника фонтанов в Петергофе. Традиционно он проходит в середине сентября.