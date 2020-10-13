«Только не это»: родители школьников Петербурга выступили против дистанционного обучения

Пока что школы сами решают, отправлять детей учиться на дом или нет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько часов лицом к лицу с гаджетом, через который учителя пытаются донести материал. Тонны теории и груда домашних заданий. Никакой физкультуры и предметы, заставляющие шевелить только мозгами, и, как следствие – излишние переживания и истерики. Именно это, как считают родители, ждет школьников на удаленке. После того, как на странице губернатора Александра Беглова появился комментарий одной из жительниц с просьбой из-за роста заболеваемости ковидом отправить детей на дистанционное обучение, многие петербуржцы взбунтовались.

Как отмечает председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов, альтернативы очной учебе быть не может. Иначе дети попросту перестают усваивать знания, да и здоровье их тоже страдает.

- Когда дети находятся на удаленном режиме, нагрузка на них увеличивается – и по урокам, и по домашнему заданию, - поясняет он. – А из-за того, что дети каждый день часами сидят, уткнувшись в гаджет, у них садится зрение. Особенно у младшеклассников. Я знаю много таких примеров. Да и движения в их жизни становится меньше – ведь физкультуры у них нет. И если взрослый еще может месяц-два сидеть дома более-менее спокойно, то для ребенка это невозможно.

По словам Михаила Богданова, против удаленного обучения выступают порядка 90% родителей. Он считает эту меру крайне неразумной и неэффективной.

Родители считает, что дистанционное обучение только вредит детям Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Однако для массового перехода на удаленку одного комментария мало. Пока что все останется по-прежнему и причин для паники нет.

- Такое решение может приниматься только на уровне правительства города. В настоящий момент ситуация позволяет продолжать обучение в очном формате, - подчеркнули в Комитете по образованию.

Роспотребнадзор тоже пока не менял правила.

- Пока все остается, как есть, - рассказали в ведомстве. Если потребуются изменения, будет выпущено дополнительное постановление правительства города. Но сейчас все по-прежнему. Тем более, что до каникул осталась одна неделя.

Напомним, сегодня переводить детей на дистанционное обучение или нет, каждая школа решает самостоятельно. Таким образом, в Петербурге на удаленке в данный момент находится 81 класс в 39 школах.