Ребенка рэпера Картрайта изъяли из семьи, мать его жены Марины Кохал задержали

Мать жены рэпера Картрайта задержали, ребенка музыканта у нее изъяли. Фото: СОЦСЕТИ

Тещу рэпера Картрайта задержали следователи во время прошедшего у нее обыска. При этом ребенка музыканта изъяли из семьи и отдали органам опеки. Об этом «КП-Петребург» рассказала адвокат жены рэпера Марины Кохал Ирина Скурту.

- Ребенка органы опеки и скорая помощь забрали в детскую больницу. Елены Михайловны (мать Марины Кохал - прим. ред.) уже не было, куда ее увезли нам неизвестно. Мы подаем заявление, что ее чуть ли не похитили. Потому что ее местонахождение нам неизвестно. Это нарушение всех прав, не говоря уже об обыске у адвоката, - сообщила Ирина Скурту.

Напомним, что утром 14 октября стало известно об обысках, которые следователи проводят у матери Марины Кохал и одного из трех ее адвокатов. Вероятной причиной стал поиск «недостающих останков» музыканта - ранее не был найден желудок Энди Картрайта, которого расчленила собственная жена.

По словам супруга, она это сделала после смерти мужа. Однако следствие считает ее причастной к гибели рэпера. Суд отправил Марину Кохал под арест. С августа 2020 года 2-летний ребенок пары находился у бабушки - матери Кохал, однако теперь малыша забрала опека.

Следствие считает, что женщина могла помогать дочери «заметать» следы преступления и, в перспективе, избавиться от тела.

- Сегодня, 14 октября 2020 года, в рамках расследования уголовного дела проведены обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире. В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия, - сообщает пресс-служба управления СК России по Петербургу.

Напомним, что дело о смерти Энди Картрайта (Александр Юшко) заведено по статье «Убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Успевала и тело расчленять, и с ребенком играть: Суд продлил арест жене рэпера Картрайта

Трое адвокатов Марины Кохал добивались для своей подзащитной домашнего ареста, настаивая, что если бы она хотела сбежать, то сделала бы это сразу (подробности)

«Если бы я думала с ним развестись, сразу бы сделала это»: Жена Энди Картрайта рассказала об отношениях с мужем перед его смертью

Адвокат Марины Кохал также объяснила, зачем та могла искать медицинские препараты в Интернете, которые, по одной из версий, оказались смертельными (подробности)