«Ищут недостающие останки»: Обыски начались у матери и адвоката Марины Кохал - жены рэпера Картрайта

У матери и у адвоката Марины Кохал начались обыски. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи петербургского управления Следственного комитета приехали с обыском к матери Марины Кохал - жены рэпера Картрайта, в убийстве и расчленении которого подозревают саму Кохал. Также обыск идет и у одного из трех адвокатов молодой женщины.

- У адвоката и матери Марины Кохал следователи начали проводить обыск. Я считаю, что это возмутительно, - сообщила «КП-Петербург» адвокат Марины Кохал Ирина Скурту. - Возможно, ищут недостающие останки тела рэпера.

У кого именно из адвокатов супруги погибшего музыканта идет обыск, юрист не уточнила.

Также нет точной информации, какую именно часть тела ищут следователи. Однако, по некоторым данным, до настоящего времени не был обнаружен желудок рэпера. А именно в нем могут находиться следы препаратов, которыми могли отравить музыканта.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в холодильнике 29 июля 2020 года. Фото: кадр с видео / youtube.com

Напомним, что о смерти своего мужа рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) 29 июля своей знакомой-адвокату сообщила сама 36-летняя Марина Кохал. Приехавшие на адрес полицейские и следователи обнаружили расчлененное тело музыканта, лежавшее в пакетах в холодильнике.

По словам жены музыканта, он умер сам пару дней назад, а тело она расчленила, чтобы скрыть смерть и сделать мужа «легендой».

Позднее Следком завел дело об убийстве, в котором обвинили саму Марину Кохал. Женщину арестовали, а их общего с Картрайтом ребенка передали бабушке. При этом убийство, по версии следствия, произошло в квартире, где все четверо жили вместе, а мать могла помогать Кохал прятать следы преступления.

Впрочем, пока точная причина гибели музыканта не установлена, также как нет доказательств и того, что именно Марина Кохал убила супруга.

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