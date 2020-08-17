«Если бы я думала с ним развестись, сразу бы сделала это»: Жена Энди Картрайта рассказала об отношениях с мужем перед его смертью

Причина смерти Картрайта не установлена Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге следователи продолжают разбираться в смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта. Силовики уверены, что музыканта убила 36-летняя жена Марина Кохал, после чего расчленила его труп, чтобы избавиться от улик. Одной из версий причин кровавой расправы была ревность. Одна из подруг Картрайта Надежда заявила следователям, что несколько лет была в отношениях с рэпером, о которых знала и сама Марина. Кохал в свою очередь утверждает, что не убивала мужа, а застала его мертвым в собственной комнате, после чего расчленила труп, чтобы скрыть от фанатов его гибель.

Причины смерти рэпера пока неизвестны, экспертиза до сих пор не готова. Но недавно силовики выдвинули версию – якобы он был отравлен. Кто-то из супругов искал в Интернете информацию о таблетках от диабета. От них может наступить смерть. Адвокаты Ирины Кохал тоже подробно разобрали всплывшую в Сети информацию. По их словам, все может оказаться банальнее.

Жена Энди Картрайта сейчас находится в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

- Эти таблетки от сахарного диабета применяют для похудения многие женщины, - пояснила "КП"-Петербург" адвокат Марины Ирина Скурту. - Чтобы от них умереть, нужно съесть две упаковки, а одна таблетка в длину сантиметра два. Как можно скормить такую дозу препаратов человеку - непонятно. Он или она могли «гуглить» эти препараты. И если у них нет диабета, это не значит, что они им не нужны. Ждем экспертизу и все.

Марина Кохал продолжает настаивать на том, что у нее с мужем были прекрасные отношения, и причин для его убийства не было.

- Она говорит, что проблем не было, - уточнила Ирина Скурту. – У супруга, по словам Марины, была депрессия, он страдал, что нет концертов и нет денег, пил из-за этого. Но она уточняет, что если бы хотела разойтись из-за любви мужа к алкоголю, она бы разошлась раньше. Дома у нее было все жестко – никакого пива, вина, водки. Потому что алкоголь, по ее словам, он пил весь, без разбора. Ему нельзя было показывать спиртное. Потому что он мог уйти в глубокий запой.

По словам Марины, в семье рэпера было все хорошо Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Марина Кохал продолжает оставаться в СИЗО.

- Она спокойная. К ней почти все относятся хорошо, - уточнила Скурту. - Она была на карантине. Сейчас ее, наверное, уже перевели. Марина говорит сейчас: «Я очень переживаю за состояние мамы мужа, как бы кому-то не показалось странным. Главное, чтобы ребенок был здоровым, мама и семья Саши».

Также стало известно, что у Картрайта был любимый кот, которого после случившегося долго не знали, куда деть. В итоге позаботиться о питомце рэпера решил один из защитников Марины Кохал. Он забрал животное к себе.

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