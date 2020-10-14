«Они смотрели друг на друга с обожанием»: Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал суду об отношениях историка Соколова и аспирантки Ещенко

Дмитрий Пучков рассказал о Соколове и Ещенко Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На очередное заседание по делу 64-летнего историка Олега Соколова, убившего аспирантку Анастасию Ещенко, пришел публицист и переводчик зарубежных фильмов Дмитрий "Гоблин" Пучков. Вместе с экс-доцентом СПбГУ они записывали видео на исторические темы, в одном из которых затронули книгу Евгения Понасенкова. После этого ролика два историка и стали злейшими врагами.

- Анастасию Ещенко я знал шапочно, - рассказал суду Пучков. - С Олегом Валерьевичем я познакомился после того, как направил на его лекцию сотрудников своей студии. Они вернулись удивленные, сказали, что все очень круто, был ажиотаж и восторг у присутствующих, мы решили пригласить его к нам. С ним мы общались исключительно по работе. Я не историк, в теме глубоко не разбираюсь, но его познания у всех коллег вызывают большое уважение. Я написал предисловие к книге Олега Соколова. Мне известно о травле против него, но кто конкретно ее организовывал, я следственных действий не вел. Могу сказать, что Олег Валерьевич сильно эмоциональный, многое принимает крайне близко к сердцу.

Соколов ранее заявил, что признает вину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дмитрий Пучков заявил, что Соколова травили долгое время и это сильно сказывалась на его эмоциях.

- Олег Валерьевич как-то пришел на взводе, - вспомнил публицист. - Он сказал: "Мне угрожают, что опубликуют нехорошие материалы обо мне в газете". Как оказалось, некая девушка несколько лет назад написала заявление на Олега Валерьевича, в котором утверждала, что он к ней применял физическое насилие. Я служил в уголовном розыске, поэтому спросил - заявление ход получило? Он ответил, что нет, но это подрывает его репутации. Олега Валерьевича серьезно раздражало это.

Дмитрий Пучков вспомнил, что некоторые нападки сильно волновали и Анастасию Ещенко.

- Ему подкидывали крыс под дверь, Анастасию это задевало, - делился блогер. - Потом им стали присылать СМС об изменах. Против Олега Валерьевича записывались видеоролики умышленно оскорбительные, чтобы привести его в крайне раздраженное состояние и спровоцировать на резкие действия и высказывания. Это троллинг, который в приличном обществе считается за низость.

Соколов был рад увидеть своих знакомых в суде Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Дмитрия Пучкова, он видел Соколова вместе с Ещенко дважды.

- В семью не вхож, дома никогда не был, но со стороны могу сказать, что они смотрели друг на друга с обожанием, внешне выглядело все более чем благообразно, Олег Валерьевич называл ее невестой, - пояснил Гоблин.

В суде также выступил директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов, назвавший Соколова популярным лектором, с которым он был в дружеских отношениях.

- Я хотел сказать, что случившееся - страшная трагедия, мы потеряли прекрасного преподавателя, еще большая трагедия, что мы потеряли нашу аспирантку, - высказался в суде Даудов. - Это двойная потеря, коллектив переживает.

- В трудную минуту вы сказали хорошие и добрые слова, спасибо вам большое, - не сдержал слез Соколов.

Анастасия Ещенко была аспиранткой института Фото: СОЦСЕТИ

Как оказалось, в университете знали об отношениях Анастасии и Соколова, их обсуждали даже преподаватели.

- О них я узнал где-то в апреле-мае 2019 года, - пояснил Даудов. - Кто-то из коллег сказал, что Олег Валерьевич и Ещенко встречаются, дружат. После этого я спросил у него, правда ли это? Он сказал: "Да, у нас все серьезно, мы друг друга любим, даже свадьба намечена". Я уточнил, в курсе ли родители Анастасии. Он ответил: "Да, они приглашены и приедут на свадьбу".

Дадудов рассказал, что незадолго до убийства Соколов просил проректора СПбГУ устроить Ещенко на работу, но сделать этого не успели.

Следующее заседание по делу доцента назначено на 21 октября.

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