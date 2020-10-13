«Я грешен, но я не маньяк»: Историк Соколов обратился к своим детям и рассказал им, почему совершил убийство

Соколов был крайне эмоционален Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередное заседание по делу историка Олега Соколова, убившего аспирантку Анастасию Ещенко, выдалось самым долгим за все время процесса. На протяжении почти семи часов суд слушал выступление Соколова и вспоминал его предыдущие показания. Экс-доцент СПбГУ вел себя эмоционально, иногда переходя на крик. На заседании он выдвинул новую версию того, что могло внести раскол в его отношения с невестой, и рассказал, какие детали убийства помнит.

«Я НЕ КОРОЛЬ, НЕ ГЕРЦОГ И НЕ ГРАФ, А СИР!»

- Да, я признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном, - начал историк Соколов свой монолог. - Я никогда в жизни не надевал мундир Наполеона на военно-исторические реконструкции. Я носил мундир дивизионного генерала наполеоновской армии. Мундир Наполеона я надевал только один раз для съемок в фильме. Если уж я рассматриваюсь как сумасшедший. Никаких сумасшествий нет. Я объясняю вопрос о безумии.

Историк заранее подготовился к выступлению Фото: Артем КИЛЬКИН

Соколов долго рассказывал о своих мундирах, после чего перешел к обсуждению обращения к нему «сир». Судя по всему, его сильно волновал этот вопрос, во время рассказа он даже эмоционально перешел на французский, в переводе его слова значили: «Я не король, не герцог, и не граф, а сир!».

- Сир это обращение к знатному рыцарю, английское «сэр» - это переделанное сир, - уточнил историк. - Это почтительное обращение. Что же касается, идеи создания военно-исторического общества, она принадлежит мне. И я не сумасшедший алконавт, который занимается ряженными, как думают некоторые.

«ФИЗИЧЕСКИ У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО»

Рассказав подробно о своем прошлом Соколов, наконец, перешел к делу. По его словам, к Анастасии Ещенко – своей студентке, он не приставал. Но ее взгляд на всех лекциях дал ему понять, что она испытывает симпатию. В итоге доцент пригласил ее на свидание, а потом они три часа говорили об истории.

- Я не приставал вообще, был короткий разговор, лекция кончилась, аудитория пустая, я собираю свой портфель, дверь открывается, резко входит она, дверь закрывается. Настя пошла прямо к монитору, почти носом касаясь меня, а я жил в тот момент без жены, - заверил Соколов. Правда, во время следствия он заявил, что супруга ушла от него, узнав про роман с Ещенко.

Два прокурора и адвокат семьи убитой аспирантки Ещенко с одной стороны и двое мужчин адвокатов Соколова и сам историк - с другой Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я клянусь, не было приставаний, я удивился и был поражен, насколько эта девушка умная, - буквально клялся Соколов. -Интеллект на уровне доктора наук. Дурам со мной делать нечего. Мы договорились снова встретиться, потом встреча была немного другой: она встала, я встал. Я обнял ее, и она обняла меня, она сказала, что это был первый поцелуй в ее жизни. Я поверил.

Соколов не постеснялся рассказать и о своем первом интиме с Анастасией Ещенко.

- Произошло все само собой. Мы встали и пошли в спальню, я был потрясен благородством и чистотой этой девочки, - делился Соколов. - Через неделю она мне сказала: «Если вы меня бросите, я выброшусь с 10 этажа общежития. Без вас я не могу жить». Это была настоящая любовь. Она поклялась на святых образах здоровьем своей матери, что будет всегда верна. Она сказала, что моих детей примет как своих. В физическом плане у меня все в порядке, в моральном плане, я чувствовал себя на 25-30 лет, - уточнил доцент. – Она меня в своем дневнике называет мужем: «мой муж меня любит просто за то, что я есть». Но я не торопился с разводом из-за детей. Может, это была моя ошибка, которая тоже повлияла на все. Настя хотела, чтобы у нас были сын и дочка. Сына хотела назвать Георгий, я согласился. Все было замечательно. И тут в нашей жизни появилось чудовище, страшное чудовище, которое поломало всю нашу жизнь, сломало все, что можно было.

«НАСТЮ УБИЛИ ЗЛЫЕ ЛЮДИ»

Историк рассказал про свою ссору со своим научным оппонентом Евгением Понасенковым, который, по его словам, организовал жестокую травлю с угрозами и оскорблениями.

- Он нанял частных детективов, которые начали против меня искать факты, которые меня скомпрометируют. Я стал безумно раздражительным, - откровенничал доцент. - На Настю стали воздействовать, ей написали: «Вы не поняли тяжесть преступления гнилого старика. Спасите его от позора, средств воздействия у нас масса, иначе мы развязываем руки нашим парням».

Соколов выступал почти 6 часов Фото: Артем КИЛЬКИН

В суде Соколов выдвинул неожиданное предположение, что у Анастасии был любовник – уголовник, который находится в розыске. По его словам бандит, специализировался на том, что вербовал девушек, которые после свадьбы забирали себе имущество. Историк даже не исключил, что его хотели устранить. Адвокат семьи Анастасии Ещенко Александра Бакшеева назвала эту версию надуманной.

Соколов вспомнил, что в день убийства у него было хорошее настроение. Он приготовил ужин для Анастасии, встретил ее с поезда и устроил романтический вечер. Они открыли шампанское, разговор зашел о детях, а потом, по его словам – «взрыв».

- Она стала кричать, оскорблять, - жаловался историк. - У меня создается впечатление, что это было подготовлено. Ей пригрозили, потребовали, чтобы она порвала со мной так, чтобы я ее ударил. Я был в шоке совершенно. Она после ссоры выскочила из квартиры и тут же прислала сообщение: «Чтобы ты сдох, мразь». Я в шоке сел перед компьютером, не знал что делать.

Судья внимательно слушала выступление Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН

После этого, по словам Соколова, Анастасия вернулась.

- Вдруг она ворвалась, мат, я потерялся, она снова выскакивала, я не мог укрыться, - тараторил Соколов. -Она кричала дикие матерные слова –«чтобы сдохли твои …[дети] и твоя кукушка». Она повторяла это сотню раз. Она ворвалась с ножом в руках, резала шарф и кричала: «Проклинаю тебя». У меня лежал обрез еще с 90-х годов. Я решил испугать ее выстрелом, чтобы заткнуть. Я не мог терпеть эти оскорбления. Когда я бежал, она бросилась на меня с ножом, моя рука автоматически пошла, я выстрелил в ее сторону, потом провал в памяти. Через сколько времени я очнулся, я не знаю. Я стою на берегу Мойки, засунул руку в карман и достаю ее телефон. Я тогда понял, что произошло что-то страшное. Я выкинул этот телефон, вернулся и увидел лежащую ее в крови. Я должен был сам себя был наказать, я не хочу в тюрьму. Я должен был уйти из жизни. Но я хотел написать завещание, попрощаться с детьми, с той женщиной, которая была моей женой. Поэтому я решил до этого сокрыть преступление. Это она довела нас до такого страшного конца. Я не помню практически ничего, помню только дикую мегеру.

Соколов заверил в суде, что после первого выстрела у него отшибло память. На допросе у следователя, тем временем, он заявлял, что сделал четыре выстрела.

- У меня не было мысли убивать, было желание испугать, меня довели до безумия, - уверял Соколов.

Историк заявил, что заподозрил измену Фото: Артем КИЛЬКИН

PS

Под конец заседания Соколов сделал сразу два заявления – свои детям и родителям убитой Анастасии:

- Возможно, мы не увидимся с вами, - обратился он на камеру к своим дочерям. – Но, возможно, потом вы увидите это интервью. Оскорбления вас меня довели до безумия. Я грешен, но я не маньяк. Я был безумно влюблен. У матери Анастасии я не могу просить прощения, Настю убили злые люди, которые положили два года и кучу денег, чтобы сломать нашу жизнь.

Следующее заседание по делу назначено на 14 октября.

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