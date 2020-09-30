«Я тебя убью и закопаю на стройке»: Экс-любовница историка Соколова рассказала о пытках и шантаже с видео для взрослых

Для Соколова был самое эмоциональное заседание Фото: Артем КИЛЬКИН

Накал страстей в суде по делу 64-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, 30 сентября достиг своего апогея. Заседание вышло эмоциональнее даже тех, на которых выступала бывшая жена историка Анна Кукушкина и его злейший враг Евгений Понасенков. Дело в том, что в Санкт-Петербург специально для дачи показаний после долгих уговоров адвоката семьи Ещенко из Бельгии прилетела бывшая любовница доцента Екатерина Прижигодская, с которой Соколов встречался с 2008 по 2010 года. При этом тогда у историка была законная жена Кукушкина и только-только родилась дочка.

В суде вспомнили весь трагический роман Соколова с Прижигодской с интимными подробностями, побоями, угрозами и даже домашним видео 18+. Соколов в процессе истерил, его бывшая любовница смеялась, а судья просила их остановиться. Но, кажется, эту бурю вспыхнувших чувств уже ничто не могло остановить. Ведь ее история оказался так похожа на его жизнь с Ещенко.

У Соколова проснулась буря эмоций во время допроса бывшей любовницы Фото: Артем КИЛЬКИН

«ОН СКАЗАЛ, ЧТО СУПРУГА УМЕРЛА»

- Я сейчас проживаю в Бельгии, работаю в Королевском оперном театре менеджером по международной деятельности в Брюсселе, - представилась Екатерина и сразу перешла к делу. - Мы познакомились в 2004 году, когда я была студенткой первого курса СПбГУ и искала подработку. На стенде филфака увидела объявление на французском языке, что нужен ассистент, меня это заинтересовало, я я позвонила по номеру. Трубку поднял мужчина, я стала говорить на французском, думала, что общаюсь с французом. А когда он представился, предложил перейти на русский. Олег Валерьевич сказал, что ему нужен ассистент для написания книги "Аустерлиц", предложил познакомиться и обсудить сотрудничество. Я пришла к нему в квартиру на набережную реки Мойки. Он мне предложил за работу 100 долларов в месяц и озвучил график. Я сказала, что подумаю и отвечу, но потом отказалась.

В 2005 году Олег Соколов стал преподавателем Екатерины, когда она на филфаке перевелась с польского на французское отделение. Доцент читал у нее лекции по истории Франции. Уже в то время, по ее словам, историк пытался приударить за ней и еще одной студенткой.

- Наши отношения начались в 2008 году после того, как мы встретились на конференции в эрмитажном театре, - вспоминала Екатерина. - Я была студенткой третьего курса. Он меня узнал, стал ухаживать. Инициатором отношения была не я. Олег Валерьевич был педагог и пользовался большим авторитетом, никто не прогуливал его лекции. Поначалу он просто пригласил нас с подругой поужинать, а потом дал мне понять, что относится ко мне иначе, чем к ней.

Екатерина прилетела из Бельгии, чтобы дать показания против бывшего возлюбленного Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале отношений Екатерина, как и Анастасия, обращалась к Соколову на "вы". По ее словам, она сразу же спросила у историка: "Есть ли какие-то обстоятельства, которые ему мешают встречаться с девушкой такого возраста?" Тогда ей было 21 год.

- Он сказал, что его жена умерла, а дочь от погибшей супруги живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии (речь идет о второй супруге доцента и дочери от нее, в то время доцент был с третьей женой, - прим.Ред.), - вздохнула Екатерина. - Он стал плакать, говорить, что он любил жену, что дочь осталась сиротой. Но не упомянул, что у него есть новая жена и ребенок, которому от силы два месяца. Я об этом не знала.

Уже в отношениях Соколов поведал своей юной любовнице, что участвует в военно-исторических реконструкциях. И в кругу близких его называют "Сир", намекнув, что ему было бы "очень приятно, если бы Екатерина его называла также". Прижигодская призналась, что на реконструкциях стала обращаться к нему, как он просил. Но в обычной жизни - нет. В тоже время Екатерину доцент стал звать Изабэль (так он называл и Анастасию, - прим.ред.), но Прижигодской это не нравилось. Поэтому Соколов стал звать ее Катрин на французский манер.

«СОКОЛОВ ХОТЕЛ НА МНЕ ЖЕНИТЬСЯ»

- Соколов мне показался воспитанным, мог красиво ухаживать, что подкупило меня 21-летнюю. Он говорил, что хорошо относится к животным. В то время он жил на два города в Санкт-Петербурге и Москве (в столице Соколов работал у бизнесмена Виктора Батурина - бывшего мужа Яны Рудковской, - прим.ред.), - делилась впечатлениями об историке Екатерина. - Он мне говорил: "Вот я в Москве, а моя кошечка в Питере, как ее жалко". Меня это подкупало. Мы стали встречаться чаще. Впервые я увидела его агрессивное поведение, когда к нему на 5 минут опоздал какой-то молодой человек по исторической реконструкции. Я увидела у Соколова безумный приступ агрессии, он кричал ужасно. Меня это поразило.

Судья пыталась остановить перепалку бывших любовников Фото: Артем КИЛЬКИН

Со временем Соколов, по словам Екатерины, стал контролировать ее под видом опеки и заботы. Но с каждым днем он все усиливал свое давление...

- Поначалу он звонил и спрашивал, дома ли я, не случилось ли у меня что, - стала повышать тон Екатерина. - Это было вежливо, но потом уже настойчиво: "Почему не доме? Где ты, с кем ты?", - он контролировал все мои действия. И в конце 2007 года я случайно узнала, что он женат и имеет новорожденного ребенка. Но я любила его и не стала ему говорить о том, что знаю про них, потому что ему бы было неудобно. В тоже время я должна была на 4 курсе лететь на стажировку во Францию на 6 месяцев. Я сказала, что собираюсь ехать. И он ответил: "Если я осмелюсь сделать тебе предложение, я тебя никуда не пущу. Я ответила, что он должен об этом поговорить с моими родителями. Но он заявил, что пока не будет, потому женится не каждый день! Пообещал позже дать ответ.

Ответ о планируемой свадьбе Соколов так и не дал, поэтому Екатерина купила билеты в Париж. Когда же историк об этом узнал, то, по ее словам, он "устроил дикую сцену" с обвинениями в том, что она не хочет быть с ним. О своей жене он при этом упоминать не стал. На протяжении всех отношений Соколов оставался жить в Москве, Екатерина приезжала к нему в Петербург лишь на выходные. Но даже в эти дни влюбленные ссорились.

Александра Бакшеева расспросила Екатерину об ее отношениях с Соколовым и пытках Фото: Артем КИЛЬКИН

- Учитель французского языка дал мне статью из французской газеты, которая была посвящена гомосексуалистам, - вспоминала Екатерина. - Соколов ее увидел и стал спрашивать, почему педагог дает нам такие тексты. Видимо, он подумал, что он к нам пристает, но я попыталась все замять. А когда вернулась в Питер, узнала, что кто-то угрожал по телефону нашему учителю. Соколов поначалу сказал: "Честное слово, что это не я!". А потом мне позвонила завкафедрой и сказала, что "у нас большой конфликт, потому что учитель Алексис пожаловался на угрозы от имени папы Кати". Доходило все до угрозы отчисления. Тогда Соколов признался мне: "Да это была шутка. Я позвонил. Он же к вам пристает". В итоге мне пришлось извиниться перед преподавателем французского. После этого мои отношения на кафедре испортились.

«ПОДНИМАЛ МЕНЯ ЗА УШИ, ОБЕЩАЛ СПРЯТАТЬ МОЙ ТРУП НА СТРОЙКЕ»

По словам Екатерины, Соколов "очень сильно выпивал и не только вино". На свиданиях они могли вдвоем осушить "две бутылки вина как минимум". Пьяным он становился более агрессивным и раздраженным. Но денег, как утверждает девушка, она от историка не брала, хоть он и хорошо зарабатывал у Батурина. В то время Екатерина училась и одновременно преподавала, зарабатывала по 20 тысяч рублей. Один раз доцент даже предложил ей бросить учеников, предложив самому переводить ей ежемесячно те же деньги, что она получала за лекции, но она отказалась. Соколов оплачивал ей лишь билеты в Москву и Петербург, потому что она не могла их себе позволить.

- Я всегда покупала ему какие-то подарки, - призналась Екатерина. - И один раз купила вещи для младенца. Тогда он признался в том, что у него есть жена и маленький ребенок. Он говорил: "Я боялся тебе сказать, думал, что ты уйдешь. Никаких отношений у нас с ней нет, только формальности. Она мне сказала, либо ты женишься на мне, либо я тебе срываю реконструкцию "Аустерлиц", и я женился из-за этого. Я ее не люблю, она просто хороший друг. Я не мог послать ее с маленьким ребенком". Он клятвенно обещал решить ситуацию со своей семьей.

Соколов очень эмоционально встретил свою бывшую Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгое время Соколов, по словам Екатерины, тянул с решением. Сама же девушка, как она утверждает, видя его истерики, не прекращала отношения, так как боялась, что ей это помешает сдать экзамены. Когда же она объявила о расставании, это закончилось грандиозным скандалом.

- В один момент я собрала чемодан и собиралась уйти от него, - вспоминает девушка. - Он устроил мне истерику, ползал на коленях, просил прощения. Я решила все закончить 29 декабря. Я была в Подмосковье и сказала ему об этом по телефону. Вечером он позвонил мне спокойным голосом, сказал, что не хотел бы расставаться на такой ноте. Уверял, что понимает, что мое терпение лопнуло, и я больше так не могу. Попросил: "Давай ты приедешь, и я приготовлю ужин". Меня ничего не насторожило, все было как обычно. Меня забрал его водитель и привез к нему.

Соколов, по словам Екатерины, встретил ее на улице возле парадной. Был спокоен, все изменилось, когда они зашли к нему в квартиру на Кутузовском проспекте.

Екатерина стала первой жертвой Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как только я зашла в квартиру, он помог мне снять шубу, мои руки оказались сзади. Он приготовил жгут, связал мне руки. Стал применять физическую силу и говорить, что никто никогда не узнает, что я нахожусь в его квартире, потому что водитель получает от него зарплату, - выдохнула девушка. - Он принес стул и усадил меня. Это все происходило в комнате, которая не имела смежных стен. Это все было продумано, чтобы никто ничего не слышал. Когда я оказалась на стуле, то обратила внимание, что дверь в гостиную была открыта, а там все шкафы были закрыты красной тканью. Не знаю, для устрашения это было или на случай, если бы события развернулись так, что нужно бы было проще убирать. Он бил меня, потом принес утюг, включил в розетку и стал угрожать, что изуродует меня. Говорил, что если убьет, труп закопает на ближайшей стройке, где меня никто не будет искать. Он вел себя жестоко, я его просила остановиться, одуматься. Но он не слушал, все это длилось около часа. В конце он накинул мне на шею поводья для лошадей, которые у него были под рукой, стал душить. Все это происходило при свечах, как в Гестапо. Я в какой-то момент потеряла сознание, как мне кажется, когда стала задыхаться. Он принес воду и, видимо, плеснул на меня. После этого он меня отпустил, стал плакать, что я его довела до состояния аффекта.

Историк слушал Екатерину стоя Фото: Артем КИЛЬКИН

«ОН СНЯЛ ВИДЕО НАШЕЙ ВСТРЕЧИ И ОБЕЩАЛ ОТПРАВИТЬ МАМЕ»

- Он говорил такое слово (аффект - прим.ред.)? - поинтересовались в суде.

- Да. Все было спланировано. Я вернулась в Петербург 1 декабря 2008 года. Меня встречала моя преподаватель испанского языка. Она сказала, что нужно зафиксировать травмы. Мы отправились в травмункт, потом поехали в отделении и написали заявление. Я сказала тогда милиции, что это было покушение на убийство. Но на этом ад только начался для меня. Он стал названивать на все телефоны, в том числе и на мой домашний. Я сказала ему, что подала заявление, он стал давить на жалость, говорить, что двое его пожилых родителей не перенесут скандал. Умолял забрать заявление. Но я никогда не забирала заявление. Он стал оказывать давление через мою маму. Я поначалу не хотела говорить обо всем родителям, они не знали о моих отношениях с ним, но в итоге я решилась во всем признаться маме. Она стала меня сопровождать, потому что я боялась, что он следит за мной. И как-то раз он встретил меня с мамой, пригласил нас в кафе, устроил спектакль, что я его довела до такого состояния. К моему удивлению, у него вышел тандем с моей мамой. Потом он звонил ей каждый день и говорил с ней часами, даже на интимные темы. После этого мама спросила у меня: "А ты, доченька, правда, у меня нимфоманка?".

- К своим детям как он относился? - продолжала допрос адвокат Александра Бакшеева.

- Как может относиться человек к детям, если врет и говорит, что его дети не существуют? Он забыл о новорожденной дочери. Я еще потом узнала, что на протяжении наших отношений он поддерживал отношения со старой любовницей. Я узнала, что он также поддерживал отношения с женой, хотя говорил, что этого не было...

Екатерина смеялась, слушая Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН

- Он ревнивый?

- Это и есть основная проблема, - вздохнула Екатерина. - Ты должна полностью подчиняться ему, одеваться, как он хочет, делать то, что он хочет. Как только пытаешься выйти за рамки, начинаются проблемы.

После того, как адвокат Александра Бакшеева закончила, к допросу перешел защитник Соколова Сергей Лукьянов, который поинтересовался, закончились ли у нее отношения с Соколовым после той ссоры в Москве.

- Да, были отношения. Я понимала, что мне нужно уладить конфликт с Соколовым, чтобы я смогла писать диплом. Когда он мне позвонил в очередной раз, я сказала, что хочу закончить отношения. Он предложил мне встретиться в последний раз в Москве, провести вечер, заверил, что после этого мы расстанемся, как обычные люди. Я была идиотка, я согласилась на встречу. И он сделал запись этой встречи и стал шантажировать меня. Он не собирался меня отпускать. Потом он позвонил и сказал: "Если ты рыпнешься, попытаешься уйти, это (домашнее видео - прим.ред.) окажется у твоей научной руководительницы", которой было 80 лет! Он заверил: "Дальше это отправится к твоим родителям, любому следующему мужчине и мужу. Это будет подарок на свадьбу". Наши отношения закончились через год после нападения.

По словам Соколова, Екатерина решила ему отомстить Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПОСЛЕ УБИЙСТВА Я ПРАЗДНУЮ СВОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Вскоре Батурин разорился, а Соколов потерял работу. В этот момент у него случился инфаркт.

- Он говорил с моей мамой в этот момент и сказал, что ему не очень хорошо, - поясняет Екатерина. - Она спросила, не могу ли я узнать, что у него случилось. Ему было плохо, и я его отвезла его в больницу, его госпитализировали с инфарктом. Тогда он мне сказал: "Вот видишь до чего ты довела меня". Я ухаживала за ним, пока он был в больнице. Потом его увезли во Францию, где сделали операцию по приглашению музея армии. Мы потом очень редко виделись. Просто созванивались и ругались.

После этого Екатерина вспомнила, как узнала об убийстве Ещенко. В 2019 году она уже давно жила в Бельгии с супругом и сыном, поэтому новостями из Петербурга не интересовалась.

- Мне позвонила подруга, она плакала взахлеб, рассказала, что Соколова обнаружили в Мойке с отрезанными руками, я была в шоке... Теперь 9 ноября я буду праздновать как второй день рождения, - неожиданно призналась бывшая Соколова. - Так получилось, это было какое-то провидение, что 11 ноября я как раз прилетела в Петербург. Я совершенно случайно оказалась здесь, и мне позвонил следователь.

Историк был не в настроении Фото: Артем КИЛЬКИН

Тут слово взял сам историк Соколов, который все это время не находил себе места. Он был эмоционален и переходил на крик.

- Где вы ночевали после того дня (когда произошло нападение, - прим.ред.), случайно не в моей постели? - возмутился Соколова. - После таких страшных избиений! Две ночи вы не у меня были после этой чудовищной сцены?!

- Я провела два дня в квартире Соколова, - подтвердила Екатерина.

- Две ночи! - многозначительно уточнил сам Соколов.

- Да! Да! Я не отрицаю. Я физически не могла уйти, кружилась голова. Мне было плохо, он мне дал две таблетки обезболивающего, - стала тараторить экс-любовница историка. - Я вырубилась. Проснулась ночью, хотела подняться, но закружилась голова. Я безумно боялась. Моя ошибка, что я не вызвала полицию туда, на Кутузовский проспект. Мне сейчас почти 35 и я это понимаю. Но Соколов закрыл дверь в квартире, забрал паспорт, чтобы купить билет. Он принес мне билет в Петербург на 1-ое число. А 30 числа вечером у него были друзья. Он мне сказал, чтобы я не выходила из своей комнаты, чтобы меня никто не видел. Он праздновал "Аустерлиц".

- Вам не проще было позвонить и взять денег у вашего любовника? - перешел в наступление Соколов.

- Дмитрий Гудков не был моим любовником, - отчеканила девушка.

- Мы с ним встречались, он сказал, что он от вас отрекается, вы ему не нужна, - стал выяснять отношения историк. Казалось, что он сам себе разбередил старую обиду.

- Дмитрий Гудков не был любовником, - настаивала Екатерина. - Он хороший друг. Я в дальнейшем надеялась, что у меня будут отношения с ним.

Адвокаты Соколова были против допроса Екатерины Фото: Артем КИЛЬКИН

СЕКС, ДЕНЬГИ И ВЕНЕЦИЯ

- А в 2009-2010 годах вы не прилетали во Францию ко мне после всего? - не отступал доцент.

- Я сказала, что мы...

- В Венецию не ко мне прилетели? - распылялся Соколов (ранее он в интервью "КП-Петербург" рассказывал "о венецианских ночах с Екатериной").

- После того как мы расстались, в 2010 году это случилось. В какой-то момент прилетала в Париж, хотела поставить точку в отношениях. В этот момент Соколову приехала жена. В какой-то момент мы в очередной раз стали ругаться. У него был в руках нож, он резал мясо, он сказал: "Если ты не закроешь рот, я тебя убью". Я поняла, что в этот раз он доведет дело до конца. И мы вернулись вместе с ним в Россию на одном самолете.

- А в феврале 2013 года вы не прилетали ко мне в Испанию?

- Испания и Венеция была, - признавала экс-любовница. - В 2013 году Соколов предложил писать книгу о тайне тамплиеров. Мы должны были писать о нашей истории любви. Я продолжала...

- Была интимная связь?! - подхватил адвокат доцента.

- Нет!

- Ложь! - продекларировал Соколов. - Была интимная связь! Неужели она просто прилетала за "спасибо"? Тем более, что я все оплачивал.

Соколов жаловался суду на клевету Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я оплачивала Венецию, - стала смеяться Екатерина.

- Давайте не будем превращать процесс непонятно во что, - не выдержала судья. - Мы начали с того, что свидетель просто даст характеристику личности.

- Суд не снимал вопросы обвинения и подробно выслушивал, - вступил в диалог с судьей адвокат доцента.

- Ссора характеризует личность, - уточнила судья.

- Если вступают в интимную связь - это что, не поведение? Если интересуют ссоры, то интересуют и не ссоры! - поспорил адвокат.

- У нас, конечно, была интимная связь, - победоносно выкрикнул Соколов. - Конечно, она только за этим и приезжала! Я оплачивал, я снимал замок в Париже, она ездили в Версаль со мной, там я оплачивал дорогой отель. И в Венеции была интимная связь, я оплачивал все. Это чистая ложь.

«ЭТО ВСЕ - ИСКУССНАЯ МЕСТЬ»

Екатерина продолжала смеяться. Интим и оплату своих поездок она продолжала отрицать. Перепалка о деньгах и сексе неожиданно стала основной темой в суде об убийстве.

- Я не отрицаю, что я была в Испании! - вспылила Екатерина. - Мы писали книгу о нашей любви. А сейчас он говорил, что посвятил ее Насте! Тогда говорил, что хочет посвятить мне!

Тут эмоции Екатерины накалились, она неожиданно перешла к Соколову на "ты".

- У меня нет антипатии к тебе, - посмотрела на историка Екатерина. - Я тебя простила еще тогда. И когда мы встретились в 13-ом году, ты подарил мне свою книгу, которую мы переводили вместе. Ты был очень галантен. Я с удовольствием послушала лекцию, ты извинился, что не вписал мою фамилию в книгу. Я решила, что мы можем начать дружески общаться. Я была не против. Но за все поездки я платила сама!

На этом суд решил прекратить допрос Екатерины. Но казалось, что Соколов слишком близко воспринял все. После ухода он высказался:

- Это искусная месть, - обратился он то ли к суду, то ли к самому себе. - Мы были в любовных отношениях. Быть любовницей не так страшно. Потом у нее появился другой любовник. Я почувствовал, что она меня обманывает. Произошел скандал, в процессе, да, я был эмоционален, ударил по лицу. Но никаких связываний и пыток утюгом. Она решила сочинить историю про связывания. Отношения сорвались, мы стали встречаться как интимные друзья. Она приезжала ко мне. Оплачивал я. Она получала материальное вознаграждение: Версаль, Венеция, Париж. У нас было много фотографий. Отношения продолжались - это лучшее доказательство, что чудовищные вещи выдуманы. Все преувеличено. Тут 50 процентов ложь.

На этом суд решил закончить заседание. Следующее состоится 5 октября.

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