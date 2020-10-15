Смерть двух детей в Петербурге: Китайские суррогатные агентства зарабатывают в России миллионы, но скрываются от госорганов

Коронавирус поднял проблемы суррогатного материнства Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Москва и Санкт-Петербурге уже давно стали неофициальным рынком суррогатного материнства для китайцев. «Комсомолка» уже писала, что по неофициальным данным около 70 процентов детей, рожденных от российских суррогатных мам, отправляются в Поднебесную. Для жителей КНР привлекательно российское законодательство в этой области. Но пандемия коронавируса застопорила уже давно отлаженный конвейер и подняла проблему, которой раньше вплотную не занимались. Многие суррогатные агентства действуют в тени и то, в каких условиях содержатся младенцы – остается только догадываться. Только за последнюю неделю в Северной столице погибли два ребенка, которые ждали отправки в Китай к родителям. «Комсомолка» разбиралась, почему погибли младенцы и почему бизнесмены не хотят разбираться в их смерти.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС

Первая смерть ребенка произошла в Ленинградской области в городе Коммунар. Там скончалась пятимесячная девочка, рожденная суррогатной мамой для китайской пары. Родители не могли забрать ребенка, поэтому глава суррогатного агентства «Наследие» Елена Ионосова не нашла ничего лучше как поселить девочку с ее братом близнецом у себя. Кроме самой Елены, в этот же доме живут ее мать, муж и еще двое детей. Какие условия для проживания там – неизвестно. Ведь юридически малыша для государства не существует, поэтому никаких проверок со стороны опеки или визита врачей для осмотра не было.

Сейчас в смерти младенца разбираются следователи СУ СКР по Ленинградской области. Но никаких результатов своей проверки они пока так и не предоставили. Предварительная причина смерти девочки, по данным «КП», сердечная недостаточность. Однако ребенку, как говорят врачи, можно было бы помочь – окажи ему вовремя медицинскую помощь. Однако глава суррогатного агентства вызвала "скорую", когда ребенок был уже мертв. Как за младенцем следили - остается загадкой.

Сотрудница агентства держала детей у себя дома Фото: СОЦСЕТИ

На связь с уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анной Митяниной суррогатное агентство «Наследие» не выходило, хотя детский омбудсмен в последнее время плотно занимается этой проблемой и призывает всех участников этого бизнеса для прозрачности выйти из тени. Что интересно – конечный владелец бизнеса «Наследия» находится в Китае.

- По данным, предоставленным мне Ассоциацией суррогатных агентств, компания «Наследие», с которой биологические родители заключили договор, как и несколько других, принадлежит агенту из Китая, - сообщила детский омбудсмена Анна Митянина. - На связь с аппаратом Уполномоченного ее представители не выходили, с иными организациями, осуществляющими данный вид деятельности в нашем городе, также не взаимодействовали.

По сути, китайские бизнесмены, используя российских суррогатных матерей, делают бизнес на детях в России, но контактировать с нашими органами и отчитываться они не желают.

«СЛЕДЯТ ЛИ ЗА МАЛЫШАМИ ВРАЧИ - НЕИЗВЕСТНО»

Сразу же за этим последовала смерть еще одного младенца, рожденного суррогатной матерью для китайцев. О смерти месячного малыша в Санкт-Петербурге сообщила безработная жительница Саратовской области. Она жила в квартире с еще одной суррогатной матерью, ребенок которой и скончался. Обе они следили за малышами, которые должны были отправиться в Китай.

- Ребенок родился с врожденной патологией - двухсторонний гидронефроз (болезнь почек), - сообщил «КП-Петербург» источник. – Тело направлено на вскрытие.

Как и в первом случае, никто скорую помощь не вызывал. О ребенке экстренные органы узнали только после его смерти. Пытались ли его спасти и наблюдали ли его частные медики из-за патологии – неизвестно.

Конечным владельцем суррогатного агентства, которое следило за этим младенцем, как выяснил аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, тоже была фирма из Китая - «BluedBaby». Ее сайт в тот же день перестал работать. Известно лишь, что головной офис компании находится в США, есть два офиса в КНР.

Сайт китайской фирмы после смерти ребенка перестал работать

- Ребенок был рожден суррогатной мамой для одинокого отца, - сообщает пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко. - На сегодняшний день под опекой организации может находиться еще около семи малышей.

Как следят за этими малышами, тоже неизвестно. Китайский компания отказалась выходить на связь с детским омбудсменом. Причину смерти младенца выясняют следователи.

«ДЕТЕЙ МОЖНО БЫЛО СПАСТИ»

Врачи, тем временем, уверены, что обоих детей можно было спасти. Другой вопрос – пытались ли это сделать.

- Я не думаю, что смерть детей связана с тем, что они рождены от суррогатной матери, - пояснила «КП-Петербург» педиатр, неонатолог Анна Левадная. – Тут вопрос в своевременности оказания медицинской помощи.

Такого же мнения придерживаются и сотрудники скорой помощи.

- Тут нужно уметь оказывать первую помощь, но никто из родителей этому учиться не хочет, - говорит врач скорой помощи Михаил Коневой.

Общаться с журналистами сотрудники агентства отказались Фото: СОЦСЕТИ

Получается, что суррогатные агентства действуют как ООО, никаких лицензий или разрешительных документов им получать не нужно. Они не сталкиваются с проверками и ревизиями, даже не смотря на то, что торгуют не товаром, а живыми детьми. Многие из них работают в тени для государства, поэтому условия содержания детей и их медицинское сопровождение никто не отслеживает.

Сейчас уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге добилась того, чтобы в городе создали Ассоциацию суррогатных агентств. Для регистрации уже поданы документы. Но обе компании, связанные со смертью детей, не захотели в него вступать и передавать о себе информацию.

- Если говорить о теневых агентствах, то судя по имеющейся информации, детей содержат в совершенно не пригодных для этого условиях, - поясняют правозащитники. – В агентствах, которые состоят в ассоциации, исходя из того, что мы видим после проверок, дети содержатся в лучших условиях, под присмотром персональных нянь и врачей. У таких агентств заключены договора с медицинским клиниками, у них на постоянной основе происходит взаимодействие.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВЫЕЗЖАЕТ К ЛЮБОМУ РЕБЕНКУ»

Оба китайских агентства зарабатывают в России на суррогатных матерях, но допускать к себе проверки и выходить из тени не хотят. В тоже время вопрос – почему в обоих случаях не вызывали врачей скорой помощи, остается открытым.

- Детям в любом случае была бы оказана экстренная медицинская помощь, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе городской станции скорой помощи. – В случае необходимости дети были бы доставлены в больницу, независимо от того, являются ли они гражданами нашей страны или нет.

Сейчас все детали гибели детей выясняют следователи. Но сколько еще таких теневых агентств во время пандемии самостоятельно следят за новорожденными, и в каких условиях находятся младенцы, неизвестно.

- К сожалению, сфера суррогатного материнства находятся в тени государственного регулирования, - поясняют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. - Именно благодаря, а не вопреки пандемии вскрылась вся проблематика. И, к сожалению, мы до конца не знаем масштабов происходящего, поскольку по крупицам ежедневно собираем информацию.

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