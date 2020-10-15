Санкт-Петербург стал худшим мегаполисом в мире по показателю самоизоляции

Санкт-Петербург выбился в лидеры по уровню активности среди мегаполисов мира во время пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург стал самым активным городом среди 42 мегаполисов всего мира. Это следует из исследования «Яндекса». 14 октября 2020 года ближе всех к своему обычному состоянию были три города – Санкт-Петербург, Стамбул и Стокгольм, 91% жителей которых вышли из дома в течение суток. А строже всего самоизоляцию соблюдали в Мельбурне и Лос-Анджелесе, где на улице было только 45% населения.

- В нашем исследовании 0% – это наименьший уровень активности, какой наблюдался в том или ином городе после начала распространения вируса. 100% – уровень активности в самый оживленный будний день февраля-марта. Для расчетов используются данные сервисов «Яндекса», открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует сведения об автомобильном трафике, - объясняет «Яндекс».

Северная столица обошла Москву, где с мерами безопасности сейчас гораздо строже. Фото: "Яндекс"

Добавим, что власти Санкт-Петербурга продлили все действующие ограничения по коронавирусу до декабря. День за днем чиновники подчеркивают, что каждому горожанину важно соблюдать меры безопасности. Пожилым – сидеть дома и пользоваться услугами волонтеров. Молодым и взрослым – носить маски в общественных местах. Иначе, как не раз подчеркивал губернатор, эпидситуация ухудшится еще сильнее и новых запретов не избежать.

К слову, город третий день подряд ставит рекорды по приросту заболеваемости.