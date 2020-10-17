Столетний снаряд времен Первой мировой войны нашли на стройплощадке СКК «Петербургский»

Снаряд времен Первой мировой войны нашли на площадке СКК. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Уникальную находку сделали строители, работающие на месте бывшего СКК «Петербургский». Во время земляных работ на нулевом цикле будущей ледовой арены СКА, они наткнулись на снаряд. Находку благоразумно не стали трогать руками, а сразу вызвали саперов. Каково же было удивление тех, когда оказалось, что «привет» не со Второй, а с Первой мировой войны.

- Специалисты-взрывотехники ОМОН установили, что это 210-мм артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны, предположительно к 11-дюймовому орудию образца 1867 года, находящийся в состоянии сильной коррозии и представляющий опасность для окружающих, - сообщает Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Первую мировую такие снаряды использовались в мортирах и пушках, которые относились к артиллерии большой и особой мощности, что не удивительно, ведь 11 дюймов это калибр почти в 280 миллиметров.

Откуда боеприпас 100-летнего образца взялся на месте СКК, точно неизвестно. Он мог попасть сюда вместе с грунтом при строительстве спорткомплекса в 70-х годах. Впрочем, не факт, что снаряд пролежал в земле больше века, ведь орудия с Первой мировой войны использовались и в русско-финскую и в Великую Отечественную войны. Но это больше вопрос к историкам.

А поскольку находка могла хорошо «бахнуть», омоновцы беспокоить ее не стали. Всех строителей они тут же отправили по домам, к снаряду приставили охрану. Вывезти опасную железку на полигон должны военные саперы Западного военного округа.

Учитывая, что в Петербурге почти ежедневно находят приметы военного времени - фашисты бомбили город постоянно, опыта по уничтожению старых боеприпасов у саперов полно.

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