Адвокат доцента Соколова подал заявление с просьбой возбудить дело «за угрозы убийством» историку

Олег Соколов утверждает, что угрозы исходили из окружения историка Евгения Понасенкова Фото: Артем КИЛЬКИН

Адвокат 64-летнего историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Торгашев просит возбудить уголовное дело против научных оппонентов бывшего доцента. По словам защитника, экс-преподаватель СПбГУ и его невеста Анастасия несколько лет подвергались травле и получали угрозы, в том числе расправы. Сейчас заявления поданы в два ведомства.

Адвокат Александр Торгашев подал заявление против историка Понасенкова Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я подал заявление в Следственный комитет России и Генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Евгения Понасенкова и иных лиц (по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью", - сообщил "КП-Петербург" Александр Торгашев. - В 2018 и 2019 годах Олегу Соколову неоднократно приходили угрозы в его адрес и в адрес его близких, в адрес Анастасии Ещенко: СМС на телефон, сообщения на электронную почту, стены его парадной расписывались красной краской, под дверь подбрасывались дохлые крысы. Эти угрозы являлись составной частью организованной против Олега Соколова травли. Сообщения направлялись с различных номеров, отправитель писем на электронную почту назвался «Бессмертная контора». Все сообщения и СМС объединены тем, что были направлены к выгоде и интересу одного человека – Евгения Понасенкова. Угрозы жизни и здоровью были направлены на то, чтобы Соколов признал свою неправоту касательно критики Понасенкова, чтобы он отказался от иска к Понасенкову об опровержении сведений о якобы плагиате Соколова. Есть основания полагать, что как минимум часть сообщений с угрозами Понасенков писал лично.

Евгений Понасенков ранее заявлял, что отрицает обвинения в угрозах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отметим, что Олег Соколов и Евгений Понасенков долгое время судились между собой в судах Санкт-Петербурга и Москвы. Речь шла о защите чести и достоинства с обеих сторон и споре о научной концепции. "Комсомолка" подробно описывала историю вражды между двумя историками.

Ранее историк Евгений Понасенков заявлял, что не имеет отношения к угрозам.

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