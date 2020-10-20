Про дням и по ночам: Смольный рассказал, как будут закрывать улицу Рубинштейна на выходные и праздники

Автомобили изгонят с улицы Рубинштейна. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 20 октября на самой ресторанной улице Петербурга – Рубинштейна, вводится новый режим жизни. По выходным и праздничным дням она будет закрыта для движения машин, кроме транспорта доставки и местных жителей. Но есть нюансы. Когда именно улица Рубинштейна будет пешеходной, рассказали в Смольном.

- Движение автотранспорта по улице Рубинштейна будет ограничено в ночное время с 22:00 пятницы до 8:00 субботы и с 22:00 субботы до 8:00 воскресенья, а также с 0.00 до 24.00 в праздничные дни, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Другими словами, в обычные выходные ездить по Рубинштейна можно будет до вечера. И лишь в государственные праздники улица полностью станет пешеходной – с учетом оговорок про машины местных жителей и транспорт доставки.

Первое ограничение, например, начнет действовать с 22:00 пятницы, 23 октября. А вот первый пешеходный день, точнее сутки, случится 4 ноября, в День народного единства.

Заехать на улицу смогут только машины местных жителей или доставки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Для водителей на въездах на Рубинштейна уже поставлены знаки 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», а также таблички с указанием временных промежутков их действия.

Напомним, что ввести хоть какой-нибудь режим тишины от властей Центрального района требовали жители улицы Рубинштейна. Посетители ресторанов, а в особенности громкая музыка из машин и звук рычащих моторов не давали им спокойно спать. Промежуточный вариант был разработан при участии самих рестораторов, районной администрации и активистов.