В деле Соколова появился свидетель с секретами, которому историк хотел перевести деньги в день убийства

Историк Соколова своего друга с секретами назвал настоящим офицером Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По делу 64-летнего историка, экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова, убившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, в суде Санкт-Петербурга выступил необычный свидетель, который засекретил свое место жительство и работу. Станислав Пуставалов заявил, что он сейчас живет в Севастополе, но в свое время посещал лекции доцента и был знаком с Анастасией, проводил время в компании с ними. Отвечать на вопросы прокурора о своей личности - а именно о детях, он также отказался. На вопрос гособвинителя: "Это секрет?". Он ответил: "Да!".

- Я застал несколько ссор Олега Валерьевича и Анастасии из-за детей, - заявил Станислав. - При их упоминании она обижалась. Ссоры не носили агрессивного характера. Она злилась, но явно открыто в моем присутствии этого не показывала. Это было трижды или четырежды. Чтобы помириться с ней, Олег Валерьевич покупал ей торт. Несколько раз после конфликтов Олег Валерьевич говорил, что для Анастасии это больная тема.

Историк Соколов часто спрашивает у свидетелей - маньяк ли он? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самого Соколова Станислав охарактеризовал как "идеального отца". По его словам, он любил детей, а те отвечали взаимностью. Свидетель также прошелся и по ставшему главной темой суда - "травле" против Соколова. Ранее историк заявлял, что ему приходили угрозы в сообщениях, его парадную расписывали оскорблениями и подбрасывали под дверь мертвых крыс. В организации этого он подозревает своего научного оппонента Евгения Понасенкова. По словам Станислава, Анастасия на все это реагировала нервно.

- У нее была тихая форма истерики, она плакала и говорила, что больше так не может, - заявил Станислав. - Боялась за Олега Валерьевича, что его могут подкараулить на улице, нанести телесные увечья.

После этого к допросу перешел адвокат семьи Анастасии Ещенко Александра Бакшеева, которая уточнила у Станислава, каким прозвищем его называл Соколов. Загадочный свидетель отказался отвечать. Но сам Соколов назвал французское прозвище и уточнил, что на исторических реконструкциях Станислав был его адъютантом.

Адвокаты Соколова хотят допросить психолога, которая проводила экспертизу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Зачем Вам Соколов дважды звонил вечером в день убийства? - поинтересовалась Бакшеева.

- Он хотел перевести мне деньги на карту, - неожиданно ответил Станислав. - Я должен был приехать в Санкт-Петербург из Севастополя через неделю и передать ему денежные средства.

- Сколько он хотел перевести?

- Я не помню.

- Постарайтесь вспомнить...

- Я не помню.

- Такое раньше бывало?

- Это было впервые. Я ехал с работы домой. Олег Валерьевич позвонил мне. Это был вечер. Спросил, как у меня дела. Сказал, что нужна помощь в переводе денег.

Судью удивил свидетель с секретами, который отказывался отвечать на некоторые вопросы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Соколов звонил товарищу 8 ноября вечером, убийство произошло в ночь с 7 на 8 ноября. В момент звонка девушка была уже мертва.

Станислав заявил суду, что Соколов не уточнил, зачем хочет перевести ему деньги. Сам историк в конце поблагодарил своего товарища.

- Вы настоящий офицер и на исторических реконструкциях, и в жизни, - с восторгом сказал историк.

Но Станислав был не единственным товарищем Соколова по историческим реконструкция на этом заседании суда. Показания также дал пензенский коллега экс-доцента Томас Янчаускас.

- Он был моим другом, - абсолютно честный, бескорыстный, порядочный, - не скупился на эпитеты Томас. - Он мог вдохновить, после разговора с ним жить хочется! Были ситуации, что люди попадали в больницу, он брал свои деньги и оплачивал лечение. Мог дать человеку из Самары деньги на возвращение домой. Я видел, как он ведет себя в семье. Он может считаться отличным семьянином. Я видел, как он общается с супругой Анной Кукушкиной, с дочкой. Он открытый, нежный, добрый. Он, конечно, может быть вспыльчивым, но в семье никогда не повышал голос. От него я такое (убийство - прим.ред.) просто не ожидал. Это шокирующая ситуация.

- Томас, меня желтая пресса изображает как опасного маньяка, - взял слово Соколов. - Могло ли вам прийти в голову, что с вами общается маньяк?

- Никогда в жизни, - развел руками Томас. - Были моменты, когда Олег Валерьевич мог послать куда подальше пьяного хама, но каких-то странных вещей мы никогда не замечали. Эта ситуация может произойти с кем угодно: и с фермером, и с историком.

Соколов заявил, что некоторые его друзья попрятались Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Передайте привет всем доблестным войнам, я люблю вас, всех, кто шел с мной в одном строю, сидел рядом со мной на коне. Есть многие, кто попрятался, а раньше клялся в дружбе, - эмоционально выступил Соколов.

Томас при этом вспомнил и встречи с Анастасией Ещенко. По его словам, она была стеснительная и застенчивая, а в семье у них было все не так гладко.

- Коллеги из Екатеринбурга говорили, что за пару недель до происшествия Анастасия начинала обрывать Соколова в общении, они спорили, она предъявляла претензии, - заявил Томас. - Но вообще с ней он помолодел, говорил, что это молодая невеста, что он хочет свадьбу. Он все для этого делал. Это все не вяжется с преступлением.

- Он повышал голос при вас? - спросили у свидетеля.

Соколов не выдержал и вспомнил свое реконструкторское прошлое.

- Я хочу пояснить, что когда командуешь так, как командуешь войсками, нельзя говорить тихо, потому что вокруг все грохочет, - пояснил Соколов, после чего выпалил: "Смирно!".

Следующее заседание по делу Соколова пройдет 26 октября.

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