Ресторанам и кафе запретили работать по ночам в Санкт-Петербурге

Работа предприятий общепита в ночное время приостанавливается до 29 ноября в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 22 октября 2020 года, подписал новое постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса. Так, теперь кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать по ночам вплоть до 29 ноября.
- В ночное время разрешено работать только организациям общепита, расположенным на территории вокзалов, аэропорта и АЗС. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена, - рассказали в Смольном.
Помимо работы ресторанов, ограничения также коснулись детских игровых комнат. Площадки больше 50 "квадратов", расположенные на территориях объектов торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах должны быть закрыты.
Также все организации вне зависимости от видов экономической деятельности должны принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя требованиям такого стандарта.
Напомним, что с 26 октября также будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и такси. Пассажирам нарушителям просто будут отказывать в проезде.
Соблюдение противоэпидемических мер сейчас крайне важно. Каждый день Санкт-Петербург бьет собственные рекорды по числу зараженных. 22 октября прирост составил 697 человек. Всего за время пандемии в городе заболели более 54,6 тысяч человек, скончались 3,5 тысячи зараженных.
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